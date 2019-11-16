Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı takım çeşitli nedenlerle idmana katılamayan önemli isimlerinden yoksun çalıştı.
16 Kasım 2019 Cumartesi 14:56
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirildi.
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Isınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, pas, 5'e 2 top kapma ile devam etti. Bire bir, ikiye iki ve üçe üç baskı çalışması yapılan antrenman, dar alanda yapılan kontrol pas ve yarım sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.
Tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz, AtibaHutchinson, hasta olan Caner Erkin, belinde ağrı hisseden LorisKarius ile izinli futbolcular Burak Yılmaz ve Domagoj Vida antrenmanda yer almadı. DouglasSantos ise günü koşuyla geçirdi.
Yarın izin yapacak siyah-beyazlı takım, Konyaspor maçı hazırlıklarına 18 Kasım Pazartesi günü gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
ANTRENMANDA KONUK
Siyah-beyazlı kulüp, antrenmanda bazı sivil toplum kuruluşları temsilcilerini ağırladı.