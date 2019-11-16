Beşiktaş eksik çalıştı! Belinde ağrı... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Kasım 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri Beşiktaş eksik çalıştı! Belinde ağrı...

Beşiktaş eksik çalıştı! Belinde ağrı...

Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı takım çeşitli nedenlerle idmana katılamayan önemli isimlerinden yoksun çalıştı.

16 Kasım 2019 Cumartesi 14:56
Beşiktaş eksik çalıştı! Belinde ağrı...

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirildi.

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Beşiktaş eksik çalıştı! Belinde ağrı...

Isınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, pas, 5'e 2 top kapma ile devam etti. Bire bir, ikiye iki ve üçe üç baskı çalışması yapılan antrenman, dar alanda yapılan kontrol pas ve yarım sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş eksik çalıştı! Belinde ağrı...

Tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz, Atiba Hutchinson, hasta olan Caner Erkin, belinde ağrı hisseden Loris Karius ile izinli futbolcular Burak Yılmaz ve Domagoj Vida antrenmanda yer almadı. Douglas Santos ise günü koşuyla geçirdi.

Beşiktaş eksik çalıştı! Belinde ağrı...

Yarın izin yapacak siyah-beyazlı takım, Konyaspor maçı hazırlıklarına 18 Kasım Pazartesi günü gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Beşiktaş eksik çalıştı! Belinde ağrı...

ANTRENMANDA KONUK

Siyah-beyazlı kulüp, antrenmanda bazı sivil toplum kuruluşları temsilcilerini ağırladı.

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