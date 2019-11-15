Beşiktaş yeni hedef Brezilyalı yıldız Guilherme!
Süper Lig'i iyi bir başlangıç yapamasa da son 5 haftada topladığı 13 puanla 8'inci sıraya kadar yükselen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Beşiktaş Yeni Malatyaspor'un yıldız futbolcusu Guilherme'yi kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, rotayı Yeni Malatyaspor'un başarılı orta saha oyuncusu Guilherme'ye çevirdi.
Takvim'in haberine göre; Beşiktaş Yönetimi'nin 2 sezondur Yeni Malatyaspor'da oynayan Guilherme ile ciddi biçimde ilgilendiği ortaya çıktı. Bu sezon ligde 6 asist yapan Brezilyalı yıldızın bonservisi İtalyan ekibi Benevento'da bulunuyor.
BONSERVİSİ BENEVENTO'DA
2021 yılına kadar Yeni Malatya ile kiralık sözleşmesi olan Guilherme için Benevento'nun kapısı sezon sonu çalınacak. Hedef transferi ucuz bir bonservisle bitirmek.
- 15.11.2019
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