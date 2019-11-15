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15 Kasım 2019, Cuma
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maçı hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

, ’in 12'nci haftasında İttifak Holding ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yönetiminde bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

'nın yardımcıları yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışma olarak gerçekleşti. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Küçük oyunların yer aldığı çalışmalar, pas çalışması, 5'e 2 çalışma ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. İdman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmana milli futbolcular dışında tedavileri ve rehabilitasyon süreçleri devam eden; Dorukhan Toköz, Douglas Santos, , hasta olan , izinli olan ve Domagoj Vida katılmazken özel bir etkinlikte bulunan teknik direktör Abdullah Avcı, çalışmada yer almadı.
Siyah-beyazlı ekip, ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

  1. 15.11.2019
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