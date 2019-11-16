Kodjia sürprizi

Siyah-beyazlılar golcü arayışlarında rotasını İngiltere'ye çevirdi. Burak Yılmaz'ın sık sakatlık yaşaması nedeniyle bu mevkii için kaliteli bir forvet arayan yönetimin, yaz transfer döneminde de transfer listesinde olan Aston Villa'nın 30 yaşındaki forveti Jonathan Kodjia'yı yeniden gündemine aldığı iddia edildi. Bu sezon İngiliz ekibinde iki maçta sadece 22 dakika şans bulan tecrübeli futbolcunun sözleşmesi haziran ayında sona eriyor. Aston Villa'nın bu sebeple gelebilecek teklifleri değerlendirmeye alabileceği konuşulurken devre arası transfer döneminin hayli hareketli geçmesi bekleniyor. Kodjia, Fildişi Sahili Milli Takımı'nda da şu ana dek 20 kez görev alırken bu süreçte toplam 12 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. 2016-2017 sezonundan bu yana Aston Villa'da 100 resmi maça çıkan tecrübeli oyuncu, bu periyotta 29 gol attı, 8 de asist yaptı.