Lecce Burak Yılmaz'a geliyor

Lecce kulübü, sezon başında 3 milyon euro'ya kiraladığı Babacar'ın yaşattığı hayal kırıklığı yüzünden bir kez daha Burak Yılmaz için Beşiktaş'ın kapısına geliyor. İtalyan ekibinin, Ocak ayında gelerek 4-5 milyon euro'luk bir bonservis bedeli ödemesi durumunda, golcü futbolcunun İtalya'ya gitmesine sıcak bakılacağı ifade edildi.