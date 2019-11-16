Lecce Burak Yılmaz'a geliyor
Yaz transfer sezonunda büyük çaba harcamasına rağmen Burak Yılmaz'ı kadrosuna katamayan İtalyan ekibi Lecce, devre arasında tekrar siyah-beyazlı kulübün kapısını çalacak.
Lecce kulübü, sezon başında 3 milyon euro'ya kiraladığı Babacar'ın yaşattığı hayal kırıklığı yüzünden bir kez daha Burak Yılmaz için Beşiktaş'ın kapısına geliyor. İtalyan ekibinin, Ocak ayında gelerek 4-5 milyon euro'luk bir bonservis bedeli ödemesi durumunda, golcü futbolcunun İtalya'ya gitmesine sıcak bakılacağı ifade edildi.
- 16.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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