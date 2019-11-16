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16 Kasım 2019, Cumartesi
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Lecce 'a geliyor

Lecce Burak Yılmaz'a geliyor

Yaz transfer sezonunda büyük çaba harcamasına rağmen 'ı kadrosuna katamayan İtalyan ekibi Lecce, devre arasında tekrar siyah-beyazlı kulübün kapısını çalacak.

Lecce kulübü, sezon başında 3 milyon euro'ya kiraladığı Babacar'ın yaşattığı hayal kırıklığı yüzünden bir kez daha için 'ın kapısına geliyor. İtalyan ekibinin, Ocak ayında gelerek 4-5 milyon euro'luk bir bonservis bedeli ödemesi durumunda, golcü futbolcunun 'ya gitmesine sıcak bakılacağı ifade edildi.

  1. 16.11.2019
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