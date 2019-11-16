Mert Hakan'ı Kartal kapıyor
Beşiktaş, Trabzonspor'un da ilgilendiği Sivas'ın 10 numarası Mert Hakan Yandaş'ı sezon sonunda renklerine katacak. 25 yaşındaki futbolcuyu teknik direktör Abdullah Avcı'nın ikna ettiği belirtildi.
Beşiktaş, Sivasspor'un başarılı 10 numarası Mert Hakan Yandaş'ı sezon sonunda renklerine katacak. Abdullah Avcı'nın, 25 yaşındaki futbolcuyla görüştüğü ve Beşiktaş'a gelmesi için ikna ettiği belirtildi. Haziran 2020'de sözleşmesi bitecek olan Mert Hakan'la Trabzon da ilgileniyor.
- 16.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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