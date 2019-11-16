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16 Kasım 2019, Cumartesi
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kapıyor

Mert Hakan'ı Kartal kapıyor

, 'un da ilgilendiği Sivas'ın Yandaş'ı sezon sonunda renklerine katacak. 25 yaşındaki futbolcuyu teknik direktör 'nın ikna ettiği belirtildi.

, 'un başarılı Yandaş'ı sezon sonunda renklerine katacak. 'nın, 25 yaşındaki futbolcuyla görüştüğü ve Beşiktaş'a gelmesi için ikna ettiği belirtildi. Haziran 2020'de sözleşmesi bitecek olan Mert Hakan'la Trabzon da ilgileniyor.

  1. 16.11.2019
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