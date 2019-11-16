Mert Hakan'ı Kartal kapıyor

Beşiktaş, Sivasspor'un başarılı 10 numarası Mert Hakan Yandaş'ı sezon sonunda renklerine katacak. Abdullah Avcı'nın, 25 yaşındaki futbolcuyla görüştüğü ve Beşiktaş'a gelmesi için ikna ettiği belirtildi. Haziran 2020'de sözleşmesi bitecek olan Mert Hakan'la Trabzon da ilgileniyor.