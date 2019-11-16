Gökhan ayrılacak

Siyah-beyazlıların gelecek sezonda kadrosunda düşünmediği sağ bek Gökhan Gönül'ün, sözleşme uzatılmaması durumunda futbola veda edeceği bildirildi. 34 yaşındaki Gökhan'ın sürekli iğneyle maça çıkmak zorunda olması nedeniyle sağlığının daha fazla bozulmasına izin vermemek için bu kararı aldığı bildirildi.