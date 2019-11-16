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16 Kasım 2019, Cumartesi
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Gökhan ayrılacak

Gökhan ayrılacak

'ta gelecek sezon planlamalarında yer almayan 34 yaşındaki sağ bek 'ün sözleşme uzatılmaması durumunda futbola veda edeceği bildirildi.

Siyah-beyazlıların gelecek sezonda kadrosunda düşünmediği sağ bek 'ün, sözleşme uzatılmaması durumunda futbola veda edeceği bildirildi. 34 yaşındaki Gökhan'ın sürekli iğneyle maça çıkmak zorunda olması nedeniyle sağlığının daha fazla bozulmasına izin vermemek için bu kararı aldığı bildirildi.

  1. 16.11.2019
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