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16 Kasım 2019, Cumartesi
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Ya ya !

Ya Lens ya Boyd!

Elinde 13 yabancısı bulunan ve ilk etapta skora katkı yapacak bir kanat oyuncusu ile takımı önde tutabilecek yüksek bir santrfor alacak olan 'ta gidecek isimler de netleşiyor.

Elinde 13 yabancısı bulunan ve ilk etapta skora katkı yapacak bir kanat oyuncusu ile takımı önde tutabilecek yüksek bir santrfor alacak olan 'ta gidecek isimler de netleşiyor. Gedson ve Krmencik'in gelmesi durumunda başka oyuncu istemeyen Avcı, bu isimlere yer açmak için 'in gönderilmesini istiyor. Lens direnirse, 'a yol görünecek.

  1. 16.11.2019
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