Beşiktaş yeni 10 numarasını buldu!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Hem devre arası hem de yeni sezonda yapılacak transferler için genç yıldızlara ağırlık veren siyah-beyazlılar, rotasını Portekiz'e çevirdi. Yeni bir Talisca bulmak için düğmeye basan yönetim, Benfica'da görev yapan 20 yaşındaki Gedson Fernandes için harekete geçti. Portekiz radyosunun geçtiğimiz günlerde duyurduğu 'Beşiktaş, Gedson'la yakından ilgileniyor' haberinin ardından; siyah-beyazlı yönetici Erdal Torunoğulları'nın da genç futbolcunun menajerlerini İstanbul'a davet ettiği belirtildi.

BÜYÜK PATLAMA YAPABİLİR

Tecrübeli yöneticinin, İstanbul'a gelecek olan menajerlere "Gedson, neden Beşiktaş'ı tercih etmeli?" başlığı altında detaylı bir sunum yapacağı; Beşiktaş'tan Avrupa'ya giden yıldızlardan bahsedeceği ve özellikle de Talisca'nın siyahbeyazlı formayı giydikten sonra yaptığı patlamayı anlatacağı, son olarak da Benfica'dan daha fazla kazanacağını da anlatacağı ifade edildi. Torunoğulları'nın son olarak "Talisca'yı Avrupa konuşuyor, Gedson da aynı başarılı yakalayacaktır" diyerek menajerleri ikna etmesi bekleniyor.

Benfica'nın alt yapısından yetişen Gedson Benfica U19 Ve Benfica B takımlarında da 54 maçta forma giyip 7 gol attı.

DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan Gedson'u kiralık olarak renklerine bağlamak isteyen siyah-beyazlılar, en az 1.5 senelik anlaşma yapmak istiyor. Benfica ile 56 resmi maçta görev yapan Gedson 3 gol atarken, 7 de asist yaptı.