Vida’ya özel izin

Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Domagoj Vida'ya, Avcı'dan özel izin... Dün sabah salon çalışmasında yer alan ve cezalı olduğu için Hırvatistan'ın Slovakya ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek durumda olan Domagoj Vida'nın, Abdullah Avcı'dan izin alarak karşılaşmayı izlemek üzere ülkesine gideceği ifade edildi. Vida, kart cezası nedeniyle aday kadroya çağrılmamıştı.