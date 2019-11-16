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16 Kasım 2019, Cumartesi
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Vida’ya özel

Vida’ya özel izin

Hırvatistan'ın Slovakya ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek durumda olan 'nın, 'dan alarak karşılaşmayı izlemek üzere ülkesine gideceği ifade edildi.

Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı 'ya, Avcı'dan özel ... Dün sabah salon çalışmasında yer alan ve cezalı olduğu için Hırvatistan'ın Slovakya ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek durumda olan Domagoj Vida'nın, 'dan izin alarak karşılaşmayı izlemek üzere ülkesine gideceği ifade edildi. Vida, kart cezası nedeniyle aday kadroya çağrılmamıştı.

  1. 16.11.2019
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