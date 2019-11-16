Krmencik'te CEO uyarısı

Beşiktaş'ın bir süredir Michael Krmencik'i izlediği yönünde çıkan haberler üzerine Viktoria Plzen'in CEO'su Adolf Sadek önemli bir açıklamada bulundu. Çek ekibinin CEO'su, "Michael'ı izlemek isteyen herkes izleyebilir, buna engel olamayız. Ama transfer etmek isteyen olursa tavsiyem önce bizim kapımızı çalması. Tekliflerini yaparlar, baktık görüşülecek gibi bir durum var. İzin veririz, görüşürler. Habersiz görüşme olursa, şikayet ederiz ve soluğu FIFA'da alırlar" dedi.