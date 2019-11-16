Krmencik'te CEO uyarısı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
16 Kasım 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Krmencik'te CEO uyarısı

Krmencik'te uyarısı

Krmencik'te CEO uyarısı

'su , 'ın yakından takip ettiği öne sürülen Micheal Krmencik ile alakalı uyarıda bulundu. Sadek, önce kendi kapılarının çalınması gerektiğini yoksa 'ya şikayet edeceklerini dile getirdi.

'ın bir süredir Michael Krmencik'i izlediği yönünde çıkan haberler üzerine 'in 'su önemli bir açıklamada bulundu. Çek ekibinin CEO'su, "Michael'ı izlemek isteyen herkes izleyebilir, buna engel olamayız. Ama transfer etmek isteyen olursa tavsiyem önce bizim kapımızı çalması. Tekliflerini yaparlar, baktık görüşülecek gibi bir durum var. İzin veririz, görüşürler. Habersiz görüşme olursa, şikayet ederiz ve soluğu 'da alırlar" dedi.

  1. 16.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Krmencik'te CEO uyarısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN