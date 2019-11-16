İyi paraya satılabilir!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin futbolu yönetmeleri için yetki verdiği yöneticiler Erdal Torunoğulları ile Emre Kocadağ, teknik direktör Abdullah Avcı ile sık sık bir araya gelmeye devam ediyor. Tecrübeli çalıştırıcının yönetime verdiği raporlarda gelecek, gidecek ve şartlara göre kalıp kalmayacakları belli olacak futbolcular büyük ölçüde netlik kazanmıştı. Siyah-beyazlı yöneticilerin son görüşmede Abdullah Avcı'ya, Sırp oyuncu Adem Ljajic'in durumunu sordukları ifade edildi. Avcı'nın ise genç futbolcusu için "Bizimle kalırsa elbette onu değerlendiririm. Kalitesi ve kumaşı gayet iyi, çok yetenekli, üst seviye bir oyuncu. Ancak kulübe çok cazip bir teklif gelmesini durumunda da satılmasına karşı çıkmam" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Ljajic bir süredir gece yaşantısı nedeniyle sık sık eleştiriliyordu.

30 GOLE KATKI

Beşiktaş'ın 28 yaşındaki Sırp 10 numarası, Beşiktaş formasıyla toplam 45 resmi karşılaşmada görev yaptı. Ljajic bu periyotta rakip fileleri 11 kez havalandırırken, 19 da asist yaptı ve toplamda 30 gole direkt olarak katkıda bulundu. Önceki gece Sırbistan'ın Lüksemburg'u 3-2 yendiği maçta ikinci golün asistini yaptı.