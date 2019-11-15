Abdullah Avcı'dan flaş karar! Lemina'nın ardından...
Süper Lig'de çıkışa geçen ve yeniden zirvede söz sahibi olan Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları da sürüyor. Milli arada yeni yönetimle bir transfer toplantısı yapan Abdullah Avcı'nın, yıldız ismi veto ettiği öğrenildi. İşte Beşiktaş'ta yaşanan son dakika transfer gelişmeleri...
15 Kasım 2019 Cuma 16:54
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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın tam olarak istenilen seviye gelmemesi ve sakatlık ihtimali üzerine transfer çalışması başladı.
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Burak Yılmaz ve Umut Nayir ile yola devam eden, devre arasında forvet hattına en azından bir takviye yapmak isteyen Beşiktaş yönetimi Porto'yla Vincent Aboubakar için temas kurdu.
Portekiz ekibi, yüksek maliyetinden kurtulmak için Vincent Aboubakar'ı göndermeye çok sıcak bakıyor ancak Kamerunlu oyuncunun sağlık raporları ise pek parlak değil.
Bu yüzden sezon başında MarioLemina'nın transferini de veto eden Abdullah Avcı, geride kalan 12 haftada Portekiz Ligi'nde hiç forma giymeyen Aboubakar'a bir kez daha itiraz etti.
Teknik direktör Abdullah Avcı, başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetici Erdal Torunoğulları ile yaptığı görüşmede, sağlığı ve performansı hakkında soru işareti olmayan, gelir gelmez takımda forma giyebilecek bir forvet istediğini söyledi.
Avcı'nın bu görüşünün ardından yeni golcü için detaylı bir çalışma başlatıldı.