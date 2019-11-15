Beşiktaş yeni Talisca'sını buldu! Süper yetenek Kartal oluyor - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Kasım 2019, Cuma
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Haberler Galeri Beşiktaş yeni Talisca'sını buldu! Süper yetenek Kartal oluyor

Beşiktaş yeni Talisca'sını buldu! Süper yetenek Kartal oluyor

Beşiktaş'ta sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor. Ocak ayı transfer döneminde takıma yapılacak takviyeler için kolları sıvayan siyah-beyazlı kurmaylar transferde bombaları ardı ardına patlatmayı hedeflerken taraftarı ayağa kaldıracak bir isim ile transfer görüşmelerine başladı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... Beşiktaş transfer haberleri...

15 Kasım 2019 Cuma 07:24 Güncelleme: 15.11.2019 07:24
Beşiktaş yeni Talisca'sını buldu! Süper yetenek Kartal oluyor

Beşiktaş'ta gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı.

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Beşiktaş yeni Talisca'sını buldu! Süper yetenek Kartal oluyor

Teknik direktör Abdullah Avcı ile ligde üst üste galibiyetler alan siyah-beyazlılar, rahat bir nefes almıştı.

Beşiktaş yeni Talisca'sını buldu! Süper yetenek Kartal oluyor

Sezonun ikinci yarısındaki seri galibiyetlerin şampiyonluk kilidini çözeceğinin farkında olan deneyimli teknik adam yönetime detaylı bir rapor sundu.

Beşiktaş yeni Talisca'sını buldu! Süper yetenek Kartal oluyor


Muhakkak bir santfror takviyesi isteğini ileten Avcı, orta sahadaki yaratacı oyuncu eksikliğine dikkat çekerek o bölgeye bir takviye daha istedi.

Beşiktaş yeni Talisca'sını buldu! Süper yetenek Kartal oluyor

Buna göre çalışmalarına başlayan siyah-beyazlı kurmaylar aradığı ismi Benfica'da buldu.

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