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Beşiktaş yeni Talisca'sını buldu! Süper yetenek Kartal oluyor
Beşiktaş'ta sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor. Ocak ayı transfer döneminde takıma yapılacak takviyeler için kolları sıvayan siyah-beyazlı kurmaylar transferde bombaları ardı ardına patlatmayı hedeflerken taraftarı ayağa kaldıracak bir isim ile transfer görüşmelerine başladı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... Beşiktaş transfer haberleri...
15 Kasım 2019 Cuma 07:24
Güncelleme: 15.11.2019 07:24
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Beşiktaş'ta gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı.
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Teknik direktör Abdullah Avcı ile ligde üst üste galibiyetler alan siyah-beyazlılar, rahat bir nefes almıştı.
Sezonun ikinci yarısındaki seri galibiyetlerin şampiyonluk kilidini çözeceğinin farkında olan deneyimli teknik adam yönetime detaylı bir rapor sundu.
Muhakkak bir santfror takviyesi isteğini ileten Avcı, orta sahadaki yaratacı oyuncu eksikliğine dikkat çekerek o bölgeye bir takviye daha istedi.
Buna göre çalışmalarına başlayan siyah-beyazlı kurmaylar aradığı ismi Benfica'da buldu.