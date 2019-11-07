Herkes işini yapsın

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, deplasmandaki Braga maçı öncesi dün sabah Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde futbol takımı ile bir araya geldi. Oyunculara başarılar dileyen Çebi, "Sizinle Portekiz deplasmanına gelemeyeceğim çünkü buradaki sorunları biliyorsunuz. Yani iyi de gidiyoruz, bu ortamı bozmayalım. Siz işinizi sahada yapın ben de burada yapayım. Ara sıra burada kahvaltıda aşk yaşarız beraber. Başarılar diliyorum. Türkiye'yi, Beşiktaş'ı temsil ediyorsunuz. Orada göstereceğiniz başarı ve iyi bir oyun taraftarımızı mutlu edecektir" ifadelerini kullandı. Futbolcuların da Çebi'ye güzel futbol ve iyi bir skorla geri dönme sözü verdikleri öğrenildi.

ÇALIŞKAN'A ZİYARET

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, dün İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette yöneticiler Emre Kocadağ, Fatih Hakan Avşar, Umut Şenol, Bilgihan Sürmen ve Hakan Daltaban da yer aldı. Çebi, sıcak bir ortamda geçen nezaket ziyaretinin sonunda Çalışkan'a isminin yazılı olduğu bir Beşiktaş forması hediye etti.