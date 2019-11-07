Herkes işini yapsın - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
07 Kasım 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Herkes işini yapsın

Herkes işini yapsın

Herkes işini yapsın

Başkanı , deplasmandaki Braga maçı öncesi dün sabah Ümraniye 'nde takımı ile bir araya geldi. Dün Ümraniye’de futbolcularla birlikte kahvaltı yapan Başkan Ahmet Nur Çebi, “İyi gidiyoruz, aman bu ortamı bozmayalım” dedi.

Başkanı , deplasmandaki Braga maçı öncesi dün sabah Ümraniye 'nde takımı ile bir araya geldi. Oyunculara başarılar dileyen Çebi, "Sizinle Portekiz deplasmanına gelemeyeceğim çünkü buradaki sorunları biliyorsunuz. Yani iyi de gidiyoruz, bu ortamı bozmayalım. Siz işinizi sahada yapın ben de burada yapayım. Ara sıra burada kahvaltıda aşk yaşarız beraber. Başarılar diliyorum. 'yi, Beşiktaş'ı temsil ediyorsunuz. Orada göstereceğiniz başarı ve iyi bir oyun taraftarımızı mutlu edecektir" ifadelerini kullandı. Futbolcuların da Çebi'ye güzel futbol ve iyi bir skorla geri dönme sözü verdikleri öğrenildi.

ÇALIŞKAN'A ZİYARET
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, dün Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette yöneticiler Emre Kocadağ, Fatih Hakan Avşar, Umut Şenol, Bilgihan Sürmen ve Hakan Daltaban da yer aldı. Çebi, sıcak bir ortamda geçen nezaket ziyaretinin sonunda Çalışkan'a isminin yazılı olduğu bir Beşiktaş forması hediye etti.

  1. 7.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Herkes işini yapsın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN