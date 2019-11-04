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04 Kasım 2019, Pazartesi
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vitesi beşe taktı

Beşiktaş vitesi beşe taktı

'in 10. haftasında 'u 2-1 mağlup eden , üstündeki karabulutları dağıttı. Sezonun ilk 6 haftasında sadece bir kez kazanıp, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 5 puan alabilen siyah-beyazlı takım, son 4 haftadaki performansıyla şampiyonluk iddialarını güçlendirdi.

Ligin 6 haftalık bölümünde topladığı 5 puanla en kötü başlangıçlardan birini yaşayan , 16'ncı sıraya kadar geriledi. Geçen sezon Fenerbahçe'nin yaşadığına benzer sıkıntılarla sezon başlangıcı yapan siyah-beyazlı ekip, son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlikle yükselişe geçti. Söz konusu 4 karşılaşmadan 10 puan çıkaran Beşiktaş, 8. sıraya kadar çıktı.

Yükselişine 7. haftada konuk ettiği lider Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenerek başlayan siyah-beyazlı takım, ardından deplasmanda MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kalırken, taraftarı önündeki derbide 'a 1-0, rakip sahada ise Antalyaspor'a 2-1 üstünlük sağladı.

ZİRVEYLE PUAN FARKINI ERİTTİ

Sezonun ilk 6 maçında lider 'un 9 puan gerisine düşen Beşiktaş, son 4 haftada bu farkı 4'e düşürdü. Siyah-beyazlı takım, 6 maçta 11 puan toplayan ile arasındaki farkı 10. hafta sonunda 2'ye kadar indirmeyi başardı.

Beşiktaş; Trabzonspor ve Galatasaray ile 4 olan farkı ise 1'e indirdi.

KAOSTAN ÇIKTI

Beşiktaş, son haftalarda elde ettiği başarılı sonuçlara kaostan çıktı. Alınan kötü sonuçların ardından kulüp başkanı 'ın istifa etmesiyle yeniden seçime giden siyah-beyazlılarda, taraftarlar da teknik direktör 'ya tepki gösterdi.

Kulüpte gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa seçilirken, Avcı da takımının elde ettiği iyi sonuçlarla rahat bir nefes aldı. Beşiktaş, Ahmet Nur Çebi yönetiminin göreve gelmesiyle hızlı bir yükseliş yaşadı ve ligde çıktığı iki maçı da kazandı.

İLK DERBİYİ KAZANDI

Beşiktaş, yükselişe geçtiği son 4 maçta bir de derbi galibiyetine imza attı. Siyah-beyazlılar, 9. haftadaki derbide Galatasaray'ı evinde 1-0 yenerek taraftarının yüzünü güldürdü.

DEPLASMAN FOBİSİNİ YENDİ

Siyah-beyazlı ekip, son dönemde deplasman fobisinin önüne geçti.

Ligin ilk 6 haftasındaki 3 deplasman maçını da mağlubiyetle tamamlayan Beşiktaş, yükselişe geçtiği periyottaki 2 dış saha maçından birer galibiyet ve beraberlikle 4 puan çıkardı. İlk dış saha puanını ile 0-0 berabere kalarak alan Beşiktaş, son deplasman maçında ise 'u 2-1 yenmeyi başardı.

SAVUNMASINI TOPARLADI

Kötü başlangıç yaptığı periyotta yediği gollerle gündeme gelen Beşiktaş, savunmasıyla yükselişe geçti. Ligin ilk 6 maçında 12 gol yiyen siyah-beyazlı ekip, sonraki 4 maçta ise kalesinde sadece 1 gol gördü. Beşiktaş, son 4 haftada averajını da düzeltme yoluna gitti. Sadece 5 puan topladığı periyotta 8 gol atabilen siyah-beyazlı ekip, kalesinde 12 gol görerek eksi 4 averajda kaldı. Geride kalan 4 maçta ise 5 gol atıp 1 gol yiyen siyah-beyazlı ekip, 10. hafta sonunda averajını sıfırladı.

  1. 04.11.2019
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