İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (10. hafta)

Süper Lig'de 10. hafta açılış karşılaşmasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Karşılaşmayı sarı-kırmızılılar ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı ve zirve yarışına ortak oldu. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...
1 Kasım 2019 Cuma 22:31
Güncelleme: 01.11.2019 22:31
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Süper Lig'de 10. hafta heyecanı Galatasaray-Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla başladı.
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Karşılaşmayı ev sahibi ekip 15. dakikada Talbi (K.K) ve 18. dakikada Babel'in (PEN) attığı gollerle 2-0 kazandı.
Bu sonuç sonrası sarı-kırmızılılar zirve yarışına tekrar dahil oldu.