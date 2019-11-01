İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (10. hafta) - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Kasım 2019, Cuma
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (10. hafta)

Süper Lig'de 10. hafta açılış karşılaşmasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Karşılaşmayı sarı-kırmızılılar ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı ve zirve yarışına ortak oldu. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...
1 Kasım 2019 Cuma 22:31 Güncelleme: 01.11.2019 22:31
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (10. hafta)

Süper Lig'de 10. hafta heyecanı Galatasaray-Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla başladı.

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (10. hafta)

Karşılaşmayı ev sahibi ekip 15. dakikada Talbi (K.K) ve 18. dakikada Babel'in (PEN) attığı gollerle 2-0 kazandı.

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (10. hafta)

Bu sonuç sonrası sarı-kırmızılılar zirve yarışına tekrar dahil oldu.

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (10. hafta)

İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (10. hafta)

1- Alanyaspor 18 PUAN

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