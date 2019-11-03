Beşiktaş maçında kameralara yansıyan o an! Şişeleri yere fırlattı - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Kasım 2019, Pazar
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Haberler Galeri Beşiktaş maçında kameralara yansıyan o an! Şişeleri yere fırlattı

Beşiktaş maçında kameralara yansıyan o an! Şişeleri yere fırlattı

Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanda karşı karşıya geldiği Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti ve üç puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Mücadeleye ise oyundan alınan siyah-beyazlı futbolcunun yedek kulübesindeki sinirli halleri damga vurdu...

3 Kasım 2019 Pazar 11:54
Beşiktaş maçında kameralara yansıyan o an! Şişeleri yere fırlattı

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Antalyaspor'a konuk olduğu mücadeleden Vida ve Diaby'nin golleriyle 2-1 galip ayrıldı.

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Beşiktaş maçında kameralara yansıyan o an! Şişeleri yere fırlattı

Bu sonuçla siyah-beyazlı takım hem üç puanı hanesine yazdırırken hem de tam 195 gün sonra deplasman galibiyeti almış oldu.

Beşiktaş maçında kameralara yansıyan o an! Şişeleri yere fırlattı

Maç sonu açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, "4 maç, 10 puan aldık ve tek gol yedik. Rakipler yukarıda kaybederken bir ivme kazandık. Sakatlarımız da dönecek. Yoğun bir hafta süreci var" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş maçında kameralara yansıyan o an! Şişeleri yere fırlattı

Öte yandan mücadelede içerisinde siyah-beyazlı futbolcu Adem Ljajic'in oyundan alınırken oldukça gergin olduğu görüldü.

Beşiktaş maçında kameralara yansıyan o an! Şişeleri yere fırlattı

77. dakikada oyundan çıkan tecrübeli orta saha oyuncusu, yerini Oğuzhan Özyakup'a bıraktıktan sonra yedek kulübesindeki su şişelerini yere fırlattı.

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