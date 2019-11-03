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Beşiktaş maçında kameralara yansıyan o an! Şişeleri yere fırlattı
Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanda karşı karşıya geldiği Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti ve üç puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Mücadeleye ise oyundan alınan siyah-beyazlı futbolcunun yedek kulübesindeki sinirli halleri damga vurdu...
3 Kasım 2019 Pazar 11:54
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Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Antalyaspor'a konuk olduğu mücadeleden Vida ve Diaby'nin golleriyle 2-1 galip ayrıldı.
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Bu sonuçla siyah-beyazlı takım hem üç puanı hanesine yazdırırken hem de tam 195 gün sonra deplasman galibiyeti almış oldu.
Maç sonu açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, "4 maç, 10 puan aldık ve tek gol yedik. Rakipler yukarıda kaybederken bir ivme kazandık. Sakatlarımız da dönecek. Yoğun bir hafta süreci var" ifadelerini kullandı.
Öte yandan mücadelede içerisinde siyah-beyazlı futbolcu Adem Ljajic'in oyundan alınırken oldukça gergin olduğu görüldü.
77. dakikada oyundan çıkan tecrübeli orta saha oyuncusu, yerini Oğuzhan Özyakup'a bıraktıktan sonra yedek kulübesindeki su şişelerini yere fırlattı.