Loris Karius'un menajeri resmen açıkladı! Transfer...

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius için menajerinden açıklama geldi. Menajer Florian Goll şu sözleri kullandı;

"Anlamayanlar için tekrar edeyim; Loris'in Beşiktaş ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve sözleşmesini Beşiktaş'ta tamamlayacak. Bu söylentiler nereden çıkıyor anlamıyorum. Hep aynı şeyler... Karius bu sezon çok iyi performans sergiliyor, geçen sezon da iyiydi. Ayrıca İstanbul'da kendisini çok mutlu hissediyor. Kesinlikle sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta kalacak."