Loris Karius'un menajeri resmen açıkladı! Transfer...
Beşiktaş ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Loris Karius'un menajeri Florian Goll, Alman Bild gazetesine konuştu. Goll, Karius hakkında çıkan 'Ocak ayında Liverpool'a dönecek' iddialarına açıklık getirdi.
Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius için menajerinden açıklama geldi. Menajer Florian Goll şu sözleri kullandı;
"Anlamayanlar için tekrar edeyim; Loris'in Beşiktaş ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve sözleşmesini Beşiktaş'ta tamamlayacak. Bu söylentiler nereden çıkıyor anlamıyorum. Hep aynı şeyler... Karius bu sezon çok iyi performans sergiliyor, geçen sezon da iyiydi. Ayrıca İstanbul'da kendisini çok mutlu hissediyor. Kesinlikle sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta kalacak."
- 03.11.2019
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Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
Loris Karius'un menajeri resmen açıkladı! Transfer... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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