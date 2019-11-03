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03 Kasım 2019, Pazar
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'un menajeri resmen açıkladı! ...

Loris Karius'un menajeri resmen açıkladı! Transfer...

ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan 'un menajeri , Alman Bild gazetesine konuştu. Goll, Karius hakkında çıkan 'Ocak ayında 'a dönecek' iddialarına açıklık getirdi.

'ın Alman kalecisi için menajerinden açıklama geldi. Menajer şu sözleri kullandı;

"Anlamayanlar için tekrar edeyim; Loris'in Beşiktaş ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve sözleşmesini Beşiktaş'ta tamamlayacak. Bu söylentiler nereden çıkıyor anlamıyorum. Hep aynı şeyler... Karius bu sezon çok iyi performans sergiliyor, geçen sezon da iyiydi. Ayrıca 'da kendisini çok mutlu hissediyor. Kesinlikle sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta kalacak."

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  1. 03.11.2019
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