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04 Kasım 2019, Pazartesi
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Karanlık kuruldu geceye

Karanlık kuruldu geceye

’nin başkan seçilmesinin ardından takıma adeta sihirli değnek değdi ödendi, derbi kazanıldı, deplasman fobisi sona erdi.

20 Ekim'de göreve gelir gelmez 'ya destek olacaklarını söyleyen Başkanı , Ümraniye'nin yolunu tutmuş ve bütün sorunların çözüleceğinin sözünü vermişti. Siyah-beyazlılar, bu ziyaretin ardından ligde önce derbide maçını kazandı, ardından ilk deplasman galibiyetine 'da imza attı. İlk 8 haftada 9 puan toplayan , son 2 maçta aldığı 6 puanla şampiyonluk yolundaki rakipleriyle aradaki puan farkını kapattı ve taraftarını mutlu etti. Çebi'nin gelmesinin ardından acil ödemelerin tamamı da yapıldı. 105 milyon TL ödediklerini ifade eden Çebi, 4 aydır maaş alamayan personelin ödemelerine başladı. Kulüp personeline ilk ödemesini yapan Çebi yönetimi, kalan bakiyeleri de bu ay içinde kapatmayı planlıyor. Futbolculara ve kulüp personeline yapılan ödemeler, kulüpte ve takımda yüzleri güldürürken, Beşiktaş'ın bu sezon ilk kez üst üste 2 galibiyet alarak yarışa dahil olması da başkanı memnun etti.

INLER: SADECE KÜÇÜK BİR JESTTİ
'in tecrübeli futbolcusu , dün gerçekleştirilen Vodafone İstanbul Maratonu'na katıldı. Burada 150 Beşiktaş forması alarak, "Omuz Omuza Kartal Yuvası" kampanyasına destek vermesi hakkında konuştu. 35 yaşındaki, "Öne çıkarmaya gerek yok. Beni herkes, taraftarlar tanıyor, Beşiktaş için küçük bir jestti" İfadelerini kullandı. Gökhan, 2016-17 sezonunda Başiktaş'ta oynamıştı.

BRAGA YOLCULUĞU ÇARŞAMBA GÜNÜ
Kartal'ın perşembe günü oynayacağı Braga karşılaşmasının programı belli oldu. Siyah-beyazlılar, çarşamba günü 11.30'da Portekiz'e uçacak. Teknik direktör Abdullah Avcı 18.00'de basın toplantısı düzenleyecek. 18.30'da ise son çalışmasını yapacak olan Beşiktaş, kampa girecek.

KONYA MAÇINA YETİŞSİNLER
Kevin N'Koudou'yu riske etmemek için Antalya deplasmanında oynatmayan Abdullah Avcı, Fransız oyuncunun milli aradan sonraki deplasmanına hazır olmasını istedi. Avcı aynı şekilde Douglas'ın da milli maç dönüşünde mutlaka sahada olmasını istediğini sağlık ekibine iletti. İki oyuncunun kontrollü tedavisi sürüyor.

  1. 4.11.2019
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