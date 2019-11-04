Karanlık kuruldu geceye
Ahmet Nur Çebi’nin başkan seçilmesinin ardından takıma adeta sihirli değnek değdi Borçlar ödendi, derbi kazanıldı, deplasman fobisi sona erdi.
20 Ekim'de göreve gelir gelmez teknik direktör Abdullah Avcı'ya destek olacaklarını söyleyen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ümraniye'nin yolunu tutmuş ve bütün sorunların çözüleceğinin sözünü vermişti. Siyah-beyazlılar, bu ziyaretin ardından ligde önce derbide Galatasaray maçını kazandı, ardından ilk deplasman galibiyetine Antalya'da imza attı. İlk 8 haftada 9 puan toplayan Kartal, son 2 maçta aldığı 6 puanla şampiyonluk yolundaki rakipleriyle aradaki puan farkını kapattı ve taraftarını mutlu etti. Çebi'nin gelmesinin ardından acil ödemelerin tamamı da yapıldı. 105 milyon TL ödediklerini ifade eden Çebi, 4 aydır maaş alamayan personelin ödemelerine başladı. Kulüp personeline ilk ödemesini yapan Çebi yönetimi, kalan bakiyeleri de bu ay içinde kapatmayı planlıyor. Futbolculara ve kulüp personeline yapılan ödemeler, kulüpte ve takımda yüzleri güldürürken, Beşiktaş'ın bu sezon ilk kez üst üste 2 galibiyet alarak yarışa dahil olması da başkanı memnun etti.
INLER: SADECE KÜÇÜK BİR JESTTİ
Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Gökhan İnler, dün gerçekleştirilen Vodafone İstanbul Maratonu'na katıldı. Burada 150 Beşiktaş forması alarak, "Omuz Omuza Kartal Yuvası" kampanyasına destek vermesi hakkında konuştu. 35 yaşındaki, "Öne çıkarmaya gerek yok. Beni herkes, taraftarlar tanıyor, Beşiktaş için küçük bir jestti" İfadelerini kullandı. Gökhan, 2016-17 sezonunda Başiktaş'ta oynamıştı.
BRAGA YOLCULUĞU ÇARŞAMBA GÜNÜ
Kartal'ın perşembe günü oynayacağı Braga karşılaşmasının programı belli oldu. Siyah-beyazlılar, çarşamba günü 11.30'da Portekiz'e uçacak. Teknik direktör Abdullah Avcı 18.00'de basın toplantısı düzenleyecek. 18.30'da ise son çalışmasını yapacak olan Beşiktaş, kampa girecek.
KONYA MAÇINA YETİŞSİNLER
Kevin N'Koudou'yu riske etmemek için Antalya deplasmanında oynatmayan Abdullah Avcı, Fransız oyuncunun milli aradan sonraki Konya deplasmanına hazır olmasını istedi. Avcı aynı şekilde Douglas'ın da milli maç dönüşünde mutlaka sahada olmasını istediğini sağlık ekibine iletti. İki oyuncunun kontrollü tedavisi sürüyor.
- 4.11.2019
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Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Burak Yılmaz...
Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
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