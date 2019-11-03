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03 Kasım 2019, Pazar
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Başkanı 'nin yüzü gülüyor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yüzü gülüyor

Başkanı 'nin göreve gelmesinden sonra Beşiktaş önce derbide 'ı yendi ardından da dün ilk deplasman galibiyetini aldı. Başkan Çebi, takımın 2 galibiyetle zirveye yaklaşmasından dolayı son derece memnun.

'e bu sezon çok kötü bir başlangıç yapan ve 19 Ekim tarihine kadar çıktığı 8 lig maçında yalnızca 9 puan toplayan 'ta 'de yapılan olağanüstü seçimli genel kurulun ardından rüzgar tersine döndü. 20 Ekim'de göreve gelir gelmez Teknik Direktör 'ya destek olacaklarını söyleyen , mazbatasını aldıktan sonra kurmaylarıyla birlikte Ümraniye'nin yolunu tutmuş ve bütün sorunların çözüleceğinin sözünü vermişti.

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Siyah-beyazlılar, bu ziyaretin ardından ligde önce derbide karşılaştıkları maçını kazandı, ardından ilk deplasman galibiyetine 'da imza attı. İlk 8 haftada 9 puan toplayan , son 2 maçta aldığı 6 puanla şampiyonluk yolundaki rakipleriyle aradaki puan farkını kapattı ve taraftarını da mutlu etti.

ÖDEMELER YAPILDI PERSONEL MEMNUN

Çebi'nin göreve gelmesinin ardından siyah-beyazlılardaki acil ödemelerin tamamı yapıldı. 105 milyon TL ödediklerini ifade eden Beşiktaş Başkanı, 4 aydır maaş alamayan personelin ödemelerine de başladı. Kulüp personeline ilk ödemesini yapan Çebi yönetimi, kalan bakiyeleri de kasım ayı içerisinde kapatmayı planlıyor. Futbolculara ve kulüp personeline yapılan ödemeler, kulüpte ve takımda yüzleri güldürürken, Beşiktaş'ın bu sezon ilk kez üst üste 2 galibiyet alarak yarışa dahil olması da, Ahmet Nur Çebi'yi memnun etti.

  1. 03.11.2019
  2. Güncelleme: 03.11.2019 11:53
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