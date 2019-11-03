Spor yazarlarından Antalyaspor - Beşiktaş maçı değerlendirmesi

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı. Hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği karşılaşma 2-1 siyah-beyazlıların üstünlüğü ile sonuçlandı. Kara Kartal'a galibiyeti getiren goller Vida ve Diaby'den geldi. İlk yarı silik bir oyun ortaya koyan Antalyaspor ise ikinci yarıda bambaşka bir performans sergiledi. Kırmızı-beyazlı ekip Mukairu ile aradığı golü bulsa da beraberliği yakalayacak skoru elde edemedi. Spor yazarları da Beşiktaş'ın galip geldiği bu zorlu karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...

3 Kasım 2019 Pazar 07:56 Güncelleme: 03.11.2019 07:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





