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Spor yazarlarından Antalyaspor - Beşiktaş maçı değerlendirmesi
Süper Lig'in 10'uncu haftasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı. Hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği karşılaşma 2-1 siyah-beyazlıların üstünlüğü ile sonuçlandı. Kara Kartal'a galibiyeti getiren goller Vida ve Diaby'den geldi. İlk yarı silik bir oyun ortaya koyan Antalyaspor ise ikinci yarıda bambaşka bir performans sergiledi. Kırmızı-beyazlı ekip Mukairu ile aradığı golü bulsa da beraberliği yakalayacak skoru elde edemedi. Spor yazarları da Beşiktaş'ın galip geldiği bu zorlu karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...
3 Kasım 2019 Pazar 07:56
Güncelleme: 03.11.2019 07:56
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SİNAN VARDAR - BEN DE VARIM
Son iki yıldır hep şunu belirttim; Beşiktaş'ın en büyük sorunu eski yönetimdi, daha doğrusu yönetimsizlikti. Ahmet Nur Çebi'nin yönetime gelir gelmez takıma söylediği tek cümlesiyle Beşiktaş ayağa kalktı: Size asla yalan söylemeyeceğim! Beşiktaş dün erken bulduğu iki rahatladı. İlk yarıdaki Beşiktaş gelecek için umut verecek kadar iyiyken, ikinci 45 dakika ise hayal kırıklığıydı.
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Dün kazanmak çok önemliydi Siyah- Beyazlı takım için. Kartal hem bu sezon ilk kez deplasmandan 3 puanla döndü, hem de G.Saray derbi zaferi sonrası zirveye bir adım daha yaklaşmanın keyfini yaşadı.
Antalya'da sahada AtibaHutchinson şov vardı. Kanadalı futbolcu saha içinde öyle bir mücadele örneği gösterdi ki; harika ötesiydi. Evet, Atiba da zaman zaman hata yapıyor ama topu kaptırdığında öyle bir geri koşuşu var ki; taraftar boşuna onun heykelini semte dikmek istemiyor.
Özellikle Vida da hem güzel bir gol atarak fırsatçılığını gösterdi hem de savunmayı toparlayan isimdi. Kaleci Karius'u çok eleştirdik ama son haftalardaki performansıyla Alman kalecinin hakkını verelim.
Siyah-beyazlılar, özellikle ikinci yarının ilk 15 dakikasında Antalyaspor baskısına yakalanırken, kalesinde de golü gördü. Teknik direktör Avcı'nın önce Burak Yılmaz ardından da Oğuzhan'ı oyuna sokarak maçı dengede tutması önemli bir ayrıntıydı.