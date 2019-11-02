Antalyaspor-Beşiktaş maç sonrası açıklamalar!

Tecrübeli teknik adam, 2. yarıdaki oynadıkları oyuna dair yaptığı konuşmada, "İkinci yarı istediğimiz oyunu oynadık. Artık yapacağımız başka bir şey yok. Bundan sonraki maçlarda konsantrasyon olarak hem ilk yarıyı hem ikinci yarıyı aynı oynamak gerekir." yorumunu yaptı.