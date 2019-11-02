Antalyaspor-Beşiktaş maç sonrası açıklamalar!

Beşiktaş, Antalyaspor'u 2-1 mağlup edip deplasmanda 195 gün sonra kazandı. Son 4 haftada 10 puan toplayan siyah-beyazlılar özellikle maçın ilk yarısında oldukça etkili bir performans sergiledi. Karşılaşma sonunda her iki cepheden de açıklamalar geldi. İşte o açıklamalar ve maçtan kareler...
2 Kasım 2019 Cumartesi 23:45
Güncelleme: 02.11.2019 23:45
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Süper Lig'in 10. haftasında oynanılan ve Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona eren karşılaşma sonrasında iki cepheden de açıklamalar geldi.
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İŞTE O AÇIKLAMALAR VE MAÇTAN KARELER...
BÜLENT KORKMAZ: "Bambaşka iki yarı oynadık. İlk yarı hiç düşünmediğim bir oyun. Çok kolay gol yedik. İkinci yarıda istediğimiz iç saha oyunu vardı."
"Her türlü riski aldık, gol pozisyonları yakaladık, gol attık. Pozisyona girip atamıyoruz bazen." dedi.
Tecrübeli teknik adam, 2. yarıdaki oynadıkları oyuna dair yaptığı konuşmada, "İkinci yarı istediğimiz oyunu oynadık. Artık yapacağımız başka bir şey yok. Bundan sonraki maçlarda konsantrasyon olarak hem ilk yarıyı hem ikinci yarıyı aynı oynamak gerekir." yorumunu yaptı.