Sydorchuk’tan Beşiktaş itirafı

Beşiktaş'ın geçtiğimiz transfer döneminde ilgilendiği Sydorchuk, Ukrayna basınına konuştu. Football 1 kanalına, Beşiktaş'tan teklif aldığını açıklayan Sydorchuk, "Görüşmeler oldu ama sonuçlanmadı, ben de yaşananları olduğu gibi kabul ettim" dedi.