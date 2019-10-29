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29 Ekim 2019, Salı
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Sydorchuk’tan itirafı

Sydorchuk’tan Beşiktaş itirafı

'ın yaz döneminde ilgilendiği, Dinamo Kiev forması giyen orta saha oyuncusu Sergiy Sydorchuk Ukrayna basınına siyah-beyazlı kulüp ile alakalı itiraflarda bulundu.

'ın geçtiğimiz döneminde ilgilendiği Sydorchuk, Ukrayna basınına konuştu. Football 1 kanalına, Beşiktaş'tan teklif aldığını açıklayan Sydorchuk, "Görüşmeler oldu ama sonuçlanmadı, ben de yaşananları olduğu gibi kabul ettim" dedi.

  1. 29.10.2019
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