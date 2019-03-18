Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı
18 Mart 2019, Pazartesi
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maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

, 'in 27. haftasında deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, A Milli Takım'ın başında yer alan teknik direktör 'in yokluğunda idman, yardımcısı antrenörler yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma, istasyon koşuları ve açma germe hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular ayak tenisi oynadı. Pas ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, yarı sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmana olan Dorukhan Toköz, , Güven Yalçın, , , Adem Ljajic, , Cyle Larin, Domagoj Vida, , , Muhayer Oktay, Erdem Seçgin, Erdoğan Kaya, , Rıdvan Yılmaz ve Oğuzhan Akgün katılmadı.

, maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

  1. 18.03.2019
  2. Güncelleme: 18.03.2019 15:37
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