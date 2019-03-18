Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, A Milli Takım'ın başında yer alan teknik direktör Şenol Güneş'in yokluğunda idman, yardımcısı antrenörler yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma, istasyon koşuları ve açma germe hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular ayak tenisi oynadı. Pas ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, yarı sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Antrenmana milli takımlarda olan Dorukhan Toköz, Burak Yılmaz, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Gönül, Adem Ljajic, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Domagoj Vida, Gary Medel, Shinji Kagawa, Muhayer Oktay, Erdem Seçgin, Erdoğan Kaya, Doğukan Özkan, Rıdvan Yılmaz ve Oğuzhan Akgün katılmadı.
Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
- 18.03.2019
- Güncelleme: 18.03.2019 15:37
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Süper Lig’e koşuyor
Toplam 1
Yorum
ali hak ettiği süper lig yakındır.çıkacak. bekliyoruz. şampiyon denizlispor.
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Donk’un kontratı 1 yıl daha uzadı
Toplam 1
Yorum
hagi10 adam hakediyor helal olsun aslanımmm
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MAÇ SONUCU: Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor 0-2
Toplam 1
Yorum
TEBRİKLER ONUN ADI OKAN BURUK. BEN HOCAYIM VEDE BURADAYIM DİYOR BU ESKİ ASLAN.TEBRİKLER OKAN HOCAM
Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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