Yeni hoca Ümraniye'de! Beşiktaş'ta yeni dönem... - Fotomaç
18 Mart 2019, Pazartesi
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Yeni hoca Ümraniye'de! Beşiktaş'ta yeni dönem...

Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımı'nın başına getirilmesinin ardından gelecek sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı yöneticilerin ünlü teknik adamı Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne getirerek bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
18 Mart 2019 Pazartesi 11:44 Güncelleme: 18.03.2019 11:48
Yeni hoca Ümraniye'de! Beşiktaş'ta yeni dönem...

Spor Toto Süper Lig'i ilk 2 sırada bitirmek için mücadelesini sürdüren Beşiktaş'ta ana gündem maddesi yeni teknik direktör.

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Yeni hoca Ümraniye'de! Beşiktaş'ta yeni dönem...

Şenol Güneş'in 1 Haziran'da A Milli Futbol Takımı'nın başına geçeceğinin açıklanmasının ardından yeni teknik direktör arayışlarına başlayan siyah-beyazlılar, bu konuda somut adımlar atmaya başladı.

Yeni hoca Ümraniye'de! Beşiktaş'ta yeni dönem...

Sabah'ın haberine göre, Beşiktaşlı yöneticilerin Rumen teknik adam Mircea Lucescu'yu Nevzat Demir Tesisleri'ne getirerek bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

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Yeni hoca Ümraniye'de! Beşiktaş'ta yeni dönem...

OĞLUYLA BİRLİKTE GELMEK İSTİYOR

Beşiktaş'ın başına oğlu Razvan Lucescu ile birlikte geçmek isteyen ve bunu tesislerdeki buluşmada da dile getiren 73 yaşındaki Mircea Lucescu'nun yöneticilere çalışma planı hakkında bilgi verdiği öğrenildi.

Yeni hoca Ümraniye'de! Beşiktaş'ta yeni dönem...

Ayrıca Lucescu ile Güneş'in, Beşiktaş ve Milli Takım'ın yeniden yapılanması konusunda görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi.

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