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Yeni hoca Ümraniye'de! Beşiktaş'ta yeni dönem...
Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımı'nın başına getirilmesinin ardından gelecek sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı yöneticilerin ünlü teknik adamı Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne getirerek bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
18 Mart 2019 Pazartesi 11:44 Güncelleme: 18.03.2019 11:48
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Sabah'ın haberine göre, Beşiktaşlı yöneticilerin Rumen teknik adam Mircea Lucescu'yu Nevzat Demir Tesisleri'ne getirerek bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
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