Burak Yılmaz parlıyor
Ara transfer döneminde Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı ve siyah beyazlı takımda ikinci dönemini yaşayan Burak Yılmaz sergilediği performansla göz dolduruyor.
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