Kayseri'de olay! Arda Turan bunu da yaptı...
Uzatmalarda son dakika penaltısıyla skoru tayin eden ve Kayseri deplasmanında 1 puanı kapan Başakşehir'de maça damga vuran anlar da yaşandı. Bu anlardan en dikkat çekenlerinden birine ise olay adam Arda Turan imza attı. İşte o an ve Arda'nın olay yaratan hareketine dair ayrıntılar...
Ancak deneyimli teknik adam maçın takımı adına gidişatı beğenmedi ve taktiksel hamle kapsamında Arda Turan'ı oyundan alma kararı aldı. Bu sırada olanlar oldu...
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