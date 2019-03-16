Erman Toroğlu'ndan Arda Turan'a Milli Takım göndermesi
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Devre Arası programında Milli Takım'la ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Milli takıma istediğin topçuyu alabilirsin. Milli takıma gelen oyuncu o milli formayı giyiyorsa ahlak sınırlarını zorlamayacak. Sabahlara kadar kamplarda kumar oynayan adamı almayacaksın, gazeteci döven adamı almayacaksın. Yaşlı oyuncu alsın, karşı değilim." ifadelerini kullandı.
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