Serdar Bilgili geri mi dönüyor?
Beşiktaş'ın eski başkanlarından Serdar Bilgili'nin siyah beyazlı kulübün mayıs ayında yapacağı olağan genel kurulda aday olacağı iddia edildi.
Beşiktaş'ın mayıs ayında yapılacak seçimli Olağan Genel Kurulunda Fikret Orman'ın karşısına Serdar Bilgili'nin çıkacağı iddia edildi.
Güneş gazetesinde yer alan habere göre, Beşiktaş'ta 2000-2004 yılları arasında iki dönem başkanlık görevini yürüten Serdar Bilgili yeniden başkan olmak için çalışmalara başladı.
Haberde, 16 sene süren Süleyman Seba döneminin ardından 37 yaşında Beşiktaş başkanlığına seçilen ve camiaya 100. yıl şampiyonluğu yaşatan Bilgili'nin güçlü bir listeyle Orman'ın karşısına çıkmaya hazırlandığı ifade edildi.
Bilgili'nin siyah beyazlı camiada Fikret Orman ve yönetimine karşı muhalefet eden grubun tam desteğini aldığı ve kısa süre içinde adaylığını kamuoyuyla paylaşacağı aktarıldı.
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