Erman Toroğlu: Kayserispor'un attığı gol net faul
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Kayserispor - Başakşehir maçının ardından Takım Oyunu programında değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Kayseri'nin attığı gol net faul. Açık ara faul. Pozisyonun başında Sapunaru'nun kaleci Mert Günok'a yaptığı hareket net faul." ifadelerini kullandı.
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