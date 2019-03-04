Beşiktaş Atiker Konyaspor maçı biletleriyle ilgili açıklama yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 25.haftasında Beşiktaş ile Atiker Konyaspor Vodafone Arena Park'ta kozlarını paylaşıyor. Ev sahibi Beşiktaş, maçın biletleriyle ilgili taraftarlarına bilgilendirmede bulundu.



İşte açıklamadan satır başları;



Karşılaşmanın biletleri, yarın (5 Mart) saat 11.00'de satışa sunulacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)'un 28 Şubat 2019 tarihli toplantısında; 25 Şubat 2019 tarihinde Spor Toto Süper Lig'in 25. Haftasında oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında taraftarların neden olduğu çirkin-kötü tezahürat nedeniyle bir maçlık tribün kapatma cezası verilmiştir. Fenerbahçe karşılaşmasını Kuzey Alt 107-108-109, Kuzey Üst 408-409 ve Doğu Üst 415-416 bloklarda seyreden taraftarın Passolig kartları bir maç süreyle engellenmiş olup, Atiker Konyaspor karşılaşmasını tribünden seyredemeyeceklerdir.

Bilet Fiyatları

1. Kategori 245TL

2. Kategori 225TL

3. Kategori 205TL

4. Kategori 195TL

5. Kategori 165TL

6. Kategori 150TL

7. Kategori 100TL

8. Kategori 90TL

VIP: 680TL

1903 A-E: 680TL

1903 B-D: 750TL

1903 C: 800TL