Beşiktaş Atiker Konyaspor maçı biletleriyle ilgili açıklama yaptı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25.haftasında Vodafone Park'ta Atiker Konyaspor'u konuk edecek. Bu karşılaşmanın biletleriyle ilgili açıklama yapan siyah-beyazlı yönetim, Fenerbahçe maçında ceza alan taraftarlara da bilgilendirmede bulundu.
Spor Toto Süper Lig'in 25.haftasında Beşiktaş ile Atiker Konyaspor Vodafone Arena Park'ta kozlarını paylaşıyor. Ev sahibi Beşiktaş, maçın biletleriyle ilgili taraftarlarına bilgilendirmede bulundu.
İşte açıklamadan satır başları;
Karşılaşmanın biletleri, yarın (5 Mart) saat 11.00'de satışa sunulacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)'un 28 Şubat 2019 tarihli toplantısında; 25 Şubat 2019 tarihinde Spor Toto Süper Lig'in 25. Haftasında oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında taraftarların neden olduğu çirkin-kötü tezahürat nedeniyle bir maçlık tribün kapatma cezası verilmiştir. Fenerbahçe karşılaşmasını Kuzey Alt 107-108-109, Kuzey Üst 408-409 ve Doğu Üst 415-416 bloklarda seyreden taraftarın Passolig kartları bir maç süreyle engellenmiş olup, Atiker Konyaspor karşılaşmasını tribünden seyredemeyeceklerdir.
Bilet Fiyatları
1. Kategori 245TL
2. Kategori 225TL
3. Kategori 205TL
4. Kategori 195TL
5. Kategori 165TL
6. Kategori 150TL
7. Kategori 100TL
8. Kategori 90TL
VIP: 680TL
1903 A-E: 680TL
1903 B-D: 750TL
1903 C: 800TL
- 04.03.2019
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