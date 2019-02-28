Quaresma bilmecesi!

ESPN'in verdiği habere göre MLS ekiplerinden Toronto FC, Portekizli futbolcuyu transfer etmek için harekete geçti. Toronto 35 yaşındaki Quaresma'ya teklif götürürken Portekizli futbolcu yıllık vergiler hariç 3 milyon dolar istedi.

YENİ BİR GÖRÜŞME YAPILACAK

Toronto'nun bu rakamı çok bulduğu için önce bu transferi rafa kaldırdığı ancak daha sonra Quaresma ile yeni bir görüşme kararı aldığı ortaya çıktı. 2 tarafın orta noktada buluşması bekleniyor.

SÖZLEŞMESİ 2020'DE BİTİYOR

Beşiktaş ile sözleşmesi 2020 yılında sona erecek olan Quaresma bu sezon Süper Lig'de 18 maça çıkarken 2 gol ve 9 asist üretti. MLS ekibinin Beşiktaş'a en kısa sürede resmi teklif yapması bekleniyor.

