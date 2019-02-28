Quaresma bilmecesi!
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma için ABD'den flaş bir transfer iddiası geldi. Toronto kulübü siyah beyazlı takımda mutsuz günler geçiren Portekizli yıldıza sezon sonu kadrosuna katmak için teklif götürdüğü belirtildi.
ESPN'in verdiği habere göre MLS ekiplerinden Toronto FC, Portekizli futbolcuyu transfer etmek için harekete geçti. Toronto 35 yaşındaki Quaresma'ya teklif götürürken Portekizli futbolcu yıllık vergiler hariç 3 milyon dolar istedi.
YENİ BİR GÖRÜŞME YAPILACAK
Toronto'nun bu rakamı çok bulduğu için önce bu transferi rafa kaldırdığı ancak daha sonra Quaresma ile yeni bir görüşme kararı aldığı ortaya çıktı. 2 tarafın orta noktada buluşması bekleniyor.
SÖZLEŞMESİ 2020'DE BİTİYOR
Beşiktaş ile sözleşmesi 2020 yılında sona erecek olan Quaresma bu sezon Süper Lig'de 18 maça çıkarken 2 gol ve 9 asist üretti. MLS ekibinin Beşiktaş'a en kısa sürede resmi teklif yapması bekleniyor.
- 28.02.2019
-
İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 48
Yorum
kaya Top dışarı çıkmıştı karar yanlış ayrıca 2. penaltı da penaltı değil hakem fena değildi ama VAR berbattı.
-
İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 48
Yorum
akrep gs düşmanlığı hale devam ediyor tebrikler
-
İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 48
Yorum
Hadi karaoglu Ben hataysporluyum. 4 gol disaridan cevrildi. Hakem ve var gorduler disaridan cevrildiklerini gorduler. Yine golu verdiler.
Quaresma bilmecesi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.