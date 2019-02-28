Quaresma bilmecesi!
28 Şubat 2019, Perşembe
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bilmecesi!

Quaresma bilmecesi!

'ın Portekizli yıldızı için ABD'den flaş bir iddiası geldi. Toronto kulübü siyah beyazlı takımda mutsuz günler geçiren Portekizli yıldıza sezon sonu kadrosuna katmak için teklif götürdüğü belirtildi.

ESPN'in verdiği habere göre ekiplerinden Toronto FC, Portekizli futbolcuyu etmek için harekete geçti. Toronto 35 yaşındaki 'ya teklif götürürken Portekizli futbolcu yıllık vergiler hariç 3 milyon dolar istedi.

YENİ BİR GÖRÜŞME YAPILACAK
Toronto'nun bu rakamı çok bulduğu için önce bu transferi rafa kaldırdığı ancak daha sonra Quaresma ile yeni bir görüşme kararı aldığı ortaya çıktı. 2 tarafın orta noktada buluşması bekleniyor.

SÖZLEŞMESİ 2020'DE BİTİYOR
ile sözleşmesi 2020 yılında sona erecek olan Quaresma bu sezon 'de 18 maça çıkarken 2 gol ve 9 asist üretti. MLS ekibinin Beşiktaş'a en kısa sürede resmi teklif yapması bekleniyor.

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  1. 28.02.2019
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