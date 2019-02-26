Oğuzhan Özyakup Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Menajeri açıkladı - Fotomaç
26 Şubat 2019, Salı
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Haberler Galeri Oğuzhan Özyakup Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

Oğuzhan Özyakup Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

Beşiktaş ile sezon başında 4 yıllık yeni sözleşme imzalayan ancak Ljajic ve Kagawa transferlerinin ardından uzun süredir forma şansı bulamayan Oğuzhan Özyakup'la ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Adı Fenerbahçe ile anılan yıldız futbolcunun menajeri, oyuncusunun geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

26 Şubat 2019 Salı 20:05 Güncelleme: 26.02.2019 20:07
Oğuzhan Özyakup Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

Beşiktaş'taki geleceği yılan hikayesine dönen Oğuzhan Özyakup ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

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Oğuzhan Özyakup Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

Milli futbolcunun devre arasında Beşiktaş'tan ayrılacağı iddia edilse de yıldız oyuncu takımda kalmıştı.

Oğuzhan Özyakup Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

Bu sezon istenilen performansı gösteremeyen 26 yaşındaki futbolcu, Ljajic ve Kagawa transferlerinin ardından kulübeye mahkum olmuştu.

Oğuzhan Özyakup Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

Oğuzhan, dün oynanan Fenerbahçe derbisinde de teknik direktör Şenol Güneş tarafından hiç düşünülmedi.

Oğuzhan Özyakup Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Menajeri açıkladı

Oyuncu değişiklik haklarını Caner Erkin, Quaresma ve Mustafa Pektemek'ten kullanan tecrübeli teknik adam, yıldız futbolcuyu ısındırmaya bile göndermezken, yaşanan olumsuz süreçten moralinin bir hayli bozuk olduğu dikkatlerden kaçmayan Oğuzhan'ın yine büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı görüldü.

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