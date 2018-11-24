Beşiktaş'ta Medel ve Gökhan Gönül sakatlandı
Beşiktaş'ta ısınma esnasında sakatlanan Garry Medel, Ankaragücü maçının kadrosundan çıkartıldı. Medel'in yerine ilk 11'e dahil edilen Gökhan Gönül de maçın 40'ıncı dakikasında sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kaldı.
Süper Lig'in 13. haftasında Ankaragücü'ne konuk olacak Beşiktaş'ta iki şok birden yaşandı.
Şilili futbolcu Gary Medel, karşılaşma öncesi ısınma esnasında sakatlandı ve kadrodan çıkartıldı.
Medel'in yerine giren Gökhan Gönül de dakikalar 40'ı gösterirken sakatlanarak oyundan çıktı ve yerini Fatih Aksoy'a bıraktı.
- 24.11.2018 18:33
- Güncelleme: 24.11.2018 21:10
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Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
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Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
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Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
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