Süper Lig'in 13. haftasında Ankaragücü'ne konuk olacak Beşiktaş'ta iki şok birden yaşandı.

Şilili futbolcu Gary Medel, karşılaşma öncesi ısınma esnasında sakatlandı ve kadrodan çıkartıldı.

Medel'in yerine giren Gökhan Gönül de dakikalar 40'ı gösterirken sakatlanarak oyundan çıktı ve yerini Fatih Aksoy'a bıraktı.