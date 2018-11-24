Beşiktaş'ta Medel ve Gökhan Gönül sakatlandı
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    24 Kasım 2018, Cumartesi
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    'ta Medel ve sakatlandı

    Beşiktaş'ta Medel ve Gökhan Gönül sakatlandı

    'ta ısınma esnasında sakatlanan Garry Medel, Ankaragücü maçının kadrosundan çıkartıldı. Medel'in yerine ilk 11'e dahil edilen de maçın 40'ıncı dakikasında sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kaldı.

    Süper Lig'in 13. haftasında Ankaragücü'ne konuk olacak 'ta iki şok birden yaşandı.

    Şilili futbolcu , karşılaşma öncesi ısınma esnasında sakatlandı ve kadrodan çıkartıldı.

    Medel'in yerine giren de dakikalar 40'ı gösterirken sakatlanarak oyundan çıktı ve yerini Fatih Aksoy'a bıraktı.

    1. 24.11.2018 18:33
    2. Güncelleme: 24.11.2018 21:10
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