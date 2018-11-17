Beşiktaş 2-1 İstanbulspor | Maç özeti
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    17 Kasım 2018, Cumartesi
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    2-1 | Maç özeti

    Beşiktaş 2-1 İstanbulspor | Maç özeti

    , milli maçlar sebebiyle lige verilen arada Spor Toto 1. Lig ekiplerinden ile yaptığı hazırlık maçını 2-1 kazandı. Beşiktaş'ın gollerini frikikten Quaresma ve kaydetti. Beşiktaş - İstanbuspor maçıyla ilgili ayrıntılar haberimizde...

    BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan hazırlık maçına , Karius, Dorukhan Toköz, Yusuf Bildik, Fatih Aksoy, , Quaresma, Kartal Kayra Yılmaz, , Oğuzhan Aydoğan, , Vagner Love ilk 11'iyle çıktı.

    ise karşılaşmaya Alperen Uysal, Wellington, Muhsin Yıldırım, İbrahim Yılmaz, Onur Ergün, Cajic, Etoga, Arif Morkaya, , Mohammed Sammed ve ilk 11'iyle başladı.

    İstanbulspor, 14. dakikada Barış Örücü'nün ayağından bulduğu penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Beşiktaş, 18. dakikada Quaresma'nın ortasında Mustafa Pektemek'in golüyle eşitliği sağladı ve ilk yarı bu skorla sonuçlandı. Karşılaşmanın 85. dakikasında 'nın frikikten attığı golle Beşiktaş sahadan 2-1 galip ayrıldı.

    1. 17.11.2018 17:12
    2. Güncelleme: 17.11.2018 17:58
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