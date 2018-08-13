Simon Mignolet Napoli'ye gitmek istiyor!
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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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    'ye gitmek istiyor!

    Simon Mignolet Napoli'ye gitmek istiyor!

    Adı ile de sıkça anılan 'un Belçikalı kalecisi , 'ye transfer olmak istiyor.

    Bu yaz transfer döneminde adı sıkça ile anılan 'un 30 yaşındaki Belçikalı kalecisi , menajeri aracılığıyla 'ye transfer olmak istediğini iletti.

    İngiliz Daily Mirror'ın haberine göre, 'un Alisson Becker'i 67 milyon £ gibi rekor bir ücretle transfer etmesi sonrası, Brezilyalı kaleci ve Karius'un arkasında üçüncü tercih durumuna düşün Belçikalı file bekçisi, 'ın da ilgisine rağmen İtalyan kulübü ile sözleşme imzalamak istiyor.

    Liverpool'un tecrübeli file bekçisi için istediği transfer bedeli 9 milyon £ civarında.

    "KISA SÜRE İÇERİSİNDE HER ŞEY NETLEŞECEK"

    İngiliz gazetesine açıklamalarda bulunan yıldız oyuncunun menajeri; "Önümüzdeki birkaç gün Napoli'nin teklif yapıp yapmayacağını görmek için bekleyeceğiz. Herkesin memnun olacağı bir anlaşma yapmak istiyorsak transfer döneminin bitimine kalan kısa sürede harekete geçmemiz gerekecek. Mignolet, Napoli'nin beğendiği bir oyuncu, ilgileri yeni değil. Daha önceki transfer dönemlerinde Liverpool'un kapısını çalmışlardı. Transfer dönemi bitmeden önce bu konu hakkında tekrar konuşacağımızdan eminim." diyerek sözlerine nokta koydu.

    1. 13.8.2018 11:15
    2. Güncelleme: 13.8.2018 11:50
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