Simon Mignolet Napoli'ye gitmek istiyor!
Adı Beşiktaş ile de sıkça anılan Liverpool'un Belçikalı kalecisi Simon Mignolet, Napoli'ye transfer olmak istiyor.
Bu yaz transfer döneminde adı sıkça Beşiktaş ile anılan Liverpool'un 30 yaşındaki Belçikalı kalecisi Simon Mignolet, menajeri aracılığıyla Napoli'ye transfer olmak istediğini iletti.
İngiliz Daily Mirror'ın haberine göre, Liverpool'un Alisson Becker'i 67 milyon £ gibi rekor bir ücretle transfer etmesi sonrası, Brezilyalı kaleci ve Karius'un arkasında üçüncü tercih durumuna düşün Belçikalı file bekçisi, Beşiktaş'ın da ilgisine rağmen İtalyan kulübü Napoli ile sözleşme imzalamak istiyor.
Liverpool'un tecrübeli file bekçisi için istediği transfer bedeli 9 milyon £ civarında.
"KISA SÜRE İÇERİSİNDE HER ŞEY NETLEŞECEK"
İngiliz gazetesine açıklamalarda bulunan yıldız oyuncunun menajeri; "Önümüzdeki birkaç gün Napoli'nin teklif yapıp yapmayacağını görmek için bekleyeceğiz. Herkesin memnun olacağı bir anlaşma yapmak istiyorsak transfer döneminin bitimine kalan kısa sürede harekete geçmemiz gerekecek. Mignolet, Napoli'nin beğendiği bir oyuncu, ilgileri yeni değil. Daha önceki transfer dönemlerinde Liverpool'un kapısını çalmışlardı. Transfer dönemi bitmeden önce bu konu hakkında tekrar konuşacağımızdan eminim." diyerek sözlerine nokta koydu.
- 13.8.2018 11:15
- Güncelleme: 13.8.2018 11:50
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İzmir’de olay VAR!
Toplam 3
Yorum
raskol VAR' a bu kadar başvuracaksan, bir takımın lehine bir takımın alehine sürekli VAR! a gidersen ben bu işte artniyet ararım.
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Fenerbahçe'de yıkılmaz kale! Josef ve Topal...
Toplam 10
Yorum
fblibasten ne denirse densin takımdaki en üretken topçu valbuena onun dışında asist yapıp fark yaratacak topçu yok.valbuena çok yanlış kullanılıyor.
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Fenerbahçe'de yıkılmaz kale! Josef ve Topal...
Toplam 10
Yorum
fb damga mı vurdu joseph bir gol attı o kadar.orta saha üretkenlikte çok zayıf. artık bu tip topçulara yer yok.acilen guliano ve joseph satılsı
Simon Mignolet Napoli'ye gitmek istiyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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