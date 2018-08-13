Bu yaz transfer döneminde adı sıkça Beşiktaş ile anılan Liverpool'un 30 yaşındaki Belçikalı kalecisi Simon Mignolet, menajeri aracılığıyla Napoli'ye transfer olmak istediğini iletti.

İngiliz Daily Mirror'ın haberine göre, Liverpool'un Alisson Becker'i 67 milyon £ gibi rekor bir ücretle transfer etmesi sonrası, Brezilyalı kaleci ve Karius'un arkasında üçüncü tercih durumuna düşün Belçikalı file bekçisi, Beşiktaş'ın da ilgisine rağmen İtalyan kulübü Napoli ile sözleşme imzalamak istiyor.

Liverpool'un tecrübeli file bekçisi için istediği transfer bedeli 9 milyon £ civarında.

"KISA SÜRE İÇERİSİNDE HER ŞEY NETLEŞECEK"

İngiliz gazetesine açıklamalarda bulunan yıldız oyuncunun menajeri; "Önümüzdeki birkaç gün Napoli'nin teklif yapıp yapmayacağını görmek için bekleyeceğiz. Herkesin memnun olacağı bir anlaşma yapmak istiyorsak transfer döneminin bitimine kalan kısa sürede harekete geçmemiz gerekecek. Mignolet, Napoli'nin beğendiği bir oyuncu, ilgileri yeni değil. Daha önceki transfer dönemlerinde Liverpool'un kapısını çalmışlardı. Transfer dönemi bitmeden önce bu konu hakkında tekrar konuşacağımızdan eminim." diyerek sözlerine nokta koydu.