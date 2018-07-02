Güneş'in "İstanbul'a gelmesin. Kampa götürmeyeceğim" demesine rağmen Negredo, İstabul'a geldi. Aldığı ücreti Çin dahil kimsenin kendisine vermeyeceğini bildiği için takımdan ayrılmayı düşünmeyen Matador'un gerekirse genç takımlarla bile idmana çıkmaya razı olduğu kaydedildi.



BOYKO'DAN VEDA

Dinamo Kiev'e transfer olan sosyal medya hesabından bir veda paylaşımı yaptı. Taraftarlara ayrı bir parantez açan Ukraynalı eldiven, "Ne olursa olsun beni destekleyen ve inanan Beşiktaş'ın taraftarına teşekkür ediyorum. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kulübüme ve kulübün her çalışanına da... Böyle bir taraftarın önünde oynamak onurdu" diye yazdı.