Güneş'in "İstanbul'a gelmesin. Kampa götürmeyeceğim" demesine rağmen Negredo, İstabul'a geldi.
Güneş'in "İstanbul'a gelmesin. Kampa götürmeyeceğim" demesine rağmen Negredo, İstabul'a geldi. Aldığı ücreti Çin dahil kimsenin kendisine vermeyeceğini bildiği için takımdan ayrılmayı düşünmeyen Matador'un gerekirse genç takımlarla bile idmana çıkmaya razı olduğu kaydedildi.
BOYKO'DAN VEDA
Dinamo Kiev'e transfer olan sosyal medya hesabından bir veda paylaşımı yaptı. Taraftarlara ayrı bir parantez açan Ukraynalı eldiven, "Ne olursa olsun beni destekleyen ve inanan Beşiktaş'ın taraftarına teşekkür ediyorum. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kulübüme ve kulübün her çalışanına da... Böyle bir taraftarın önünde oynamak onurdu" diye yazdı.
- 2.7.2018
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Dame N'Doye Kopenhag'a transfer oldu
Toplam 2
Yorum
necdet aydogdu bide kaç avro ya anlaştığını delikanlı gibi söylesen
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Dame N'Doye Kopenhag'a transfer oldu
Toplam 2
Yorum
Ahmet can Forvet oynatıldığında 1 gol attıydın
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Trezeguet bilmecesi!
Toplam 2
Yorum
austin nasıl istikrar olacak hep kiralık alacaksın 1-2 yılada gs 33-35 yaş ortalaması hop boz tkmı yeniden bir yığın adam al.bu mu plan.
Beşiktaş'ta ayrılıklar netleşiyor! Boyko'dan veda sıra Negredo'da... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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