Beşiktaş'ta ayrılıklar netleşiyor! Boyko'dan veda sıra Negredo'da... – Fotomaç – 02 Temmuz 2018
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    03 Temmuz 2018, Salı
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    'ta ayrılıklar netleşiyor! 'dan veda sıra 'da...

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ta ayrılıklar netleşiyor! <a href="/index/boyko?id=bc8661e1-280d-486e-9e9c-f06ef81bfbac" class="" rel="tag">Boyko</a>'dan veda sıra <a href="/index/negredo?id=822b58ec-1d25-4bf4-a7fc-83191ca951ae" class="" rel="tag">Negredo</a>'da...

    'in "'a gelmesin. Kampa götürmeyeceğim" demesine rağmen , 'a geldi.

    'in "'a gelmesin. Kampa götürmeyeceğim" demesine rağmen , 'a geldi. Aldığı ücreti dahil kimsenin kendisine vermeyeceğini bildiği için takımdan ayrılmayı düşünmeyen Matador'un gerekirse genç takımlarla bile idmana çıkmaya razı olduğu kaydedildi.

    BOYKO'DAN VEDA
    'e transfer olan sosyal medya hesabından bir veda paylaşımı yaptı. Taraftarlara ayrı bir parantez açan Ukraynalı eldiven, "Ne olursa olsun beni destekleyen ve inanan 'ın taraftarına teşekkür ediyorum. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kulübüme ve kulübün her çalışanına da... Böyle bir taraftarın önünde oynamak onurdu" diye yazdı.

    1. 2.7.2018
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