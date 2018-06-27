Beşiktaşlı oyuncu Denys Boyko Dinamo Kiev ile anlaştı – Fotomaç – 27 Haziran 2018
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    28 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Beşiktaşlı oyuncu ile anlaştı

    Beşiktaşlı oyuncu Denys Boyko Dinamo Kiev ile anlaştı

    Beşiktaşlı oyuncu , ile anlaşma sağladı.

    Beşiktaşlı oyuncu , ile anlaşma sağladı. 'ın 2015 - 2016 sezonunda Dnipro'dan 3,3 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Boyko, önümüzdeki sezondan itibaren Dinamo Kiev forması giyecek. Beşiktaş'a büyük beklentilerle gelen ancak bir türlü bu beklentileri karşılayamayan Boyko, önce 2016 - 2017 sezonunda İspanyol kulübü Malaga'ya ardında da 2017 - 2018 sezonunda Dinamo Kiev'e kiralanmıştı.

    Boyko, Beşiktaş formasıyla toplamda 5 maça çıkabildi.
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    1. 27.6.2018 20:01
    2. Güncelleme: 27.6.2018 21:07
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