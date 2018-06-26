Denys Boyko’ya tebligat gönderildi – Fotomaç – 26 Haziran 2018
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HEPSİ
    26 Haziran 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Denys ’ya tebligat gönderildi

    Denys <a href="/index/boyko?id=bc8661e1-280d-486e-9e9c-f06ef81bfbac" class="" rel="tag">Boyko</a>’ya tebligat gönderildi
    yönetimi, ile kiralık kontratı sona ermesine rağmen dönmeyen kaleci Boyko'ya tebligat gönderdi. Tebligatta "Sen bizim oyuncumuzsun. O yüzden gelip sağlık kontrolünden geçmen gerek. Ya da bir an önce yollarımızı ayırmamız gerek" denildi.
    1. 26.6.2018
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