Ferdi Kadıoğlu operasyonu – Fotomaç – 10 Haziran 2018
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    operasyonu

    <a href="/index/ferdi-kadioglu?id=93aecb8a-9184-41b6-97a7-b73e4f702a62" class="" rel="tag">Ferdi Kadıoğlu</a> operasyonu

    Siyah-beyazlıların gündeminde yer alan isimlerden biri de 'da Nijmegen forması giyen .

    Siyah-beyazlıların gündeminde yer alan isimlerden biri de 'da Nijmegen forması giyen . ekibinin 18 yaşındaki orta saha oyuncusu için 2,5 milyon euro bonservisi bedeli istediği, yapılan görüşmeler sonrasında 'ın ise 1,1 milyon euro teklif ettiği belirtildi. Kadıoğlu'nun Hollandalı menajeri, rakamı çok aşağıları çekmesi nedeniyle 'in bu görüşmesini yürütmesinden rahatsız. Hollandalı menajer, bu nedenle Kulübü'nün kendileri irtibata geçmesini talep etti. kulübü ise, bu için yetki verdiği 'in yaşanan sorunu ortadan kaldırmasının ardından Nijmegen'e için resmi teklifi gönderecek.

    1. 10.6.2018
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