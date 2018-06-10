Ferdi Kadıoğlu operasyonu
Siyah-beyazlıların gündeminde yer alan isimlerden biri de Hollanda'da Nijmegen forması giyen Ferdi Kadıoğlu.
Siyah-beyazlıların gündeminde yer alan isimlerden biri de Hollanda'da Nijmegen forması giyen Ferdi Kadıoğlu. Hollanda ekibinin 18 yaşındaki orta saha oyuncusu için 2,5 milyon euro bonservisi bedeli istediği, yapılan görüşmeler sonrasında Beşiktaş'ın ise 1,1 milyon euro teklif ettiği belirtildi. Kadıoğlu'nun Hollandalı menajeri, rakamı çok aşağıları çekmesi nedeniyle Baki Mercimek'in bu transfer görüşmesini yürütmesinden rahatsız. Hollandalı menajer, bu nedenle Beşiktaş Kulübü'nün kendileri irtibata geçmesini talep etti. Beşiktaş kulübü ise, bu transfer için yetki verdiği Baki Mercimek'in yaşanan sorunu ortadan kaldırmasının ardından Nijmegen'e Ferdi Kadıoğlu için resmi teklifi gönderecek.
- 10.6.2018
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Sadık Çiftpınar'dan Galatasaray açıklaması
Toplam 1
Yorum
DÜRÜSTDÜR BU GİDENLER. ONLAR İSTEDİĞİ KADAR KONUŞSUNLAR GS YA EN BÜYÜK ÇELMEYİ GS DAN GİDENLER TAKMIŞTIR. ÖRNEK OKAN BURUK, EMRE ADRDA, M. TOPAL VEDE SEN . ÇÜNKÜ
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Quaresma'dan Talisca'ya: "Bana yalvaracak"
Toplam 3
Yorum
Ali Com to Besiktas hahahahah
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Muslera’ya büyük övgü
Toplam 2
Yorum
MUSLERA YA SELAM OLSUN O BİR TANE DİR BİR. TARİH YAZAN ADAMDIR O. İYİ Kİ GS DA, İYİ Kİ GS LI. SAYGI SEVGİ VE SELAMLARLAR ONA.
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