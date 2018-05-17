Beşiktaş oyuncu satışında dört sezonda 79,8 milyon euro kazandı
Siyah-beyazlı kulüp, son dört sezonda oyuncu satışından 79,8 milyon Euro’yu kasasına koydu
GELİRLERİNİ 16.6 KATINA ÇIKARDI
Gelirlerini 16.6 kat geliştiren siyah-beyazlıların ayrılacak oyuncularla birlikte daha yüksek rakamlara ulaşması bekleniyor. Beşiktaş, 2015- 2016 sezonu öncesindeki dört yılda ise sadece 4.8 milyon Euro değerinde oyuncu satış geliri elde edebilmiş, 2014-2015'te 1.34, 2013-2014'te 1.85, 2011-2012 sezonunda ise 1.27 milyon Euro kazanmıştı. Beşiktaş'ın 2012- 2013 sezonu oyuncu satış geliri ise sadece 340 bin Euro olmuştu. (Sabah)
- 17.5.2018
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Beşiktaş oyuncu satışında dört sezonda 79,8 milyon euro kazandı
Toplam 8
Yorum
FİKRETT BAŞKANN Fikret Orman ile ömürlük anlaşma sağlanmalı.
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Eyvah Cüneyt Çakır!
Toplam 5
Yorum
,,,,, hakem tercihi olay erkenden maçı koparmamız lazım oyunlar oynanmaya başlamış ama ŞAMPİYON CİMBOM YAZDIRACAĞIZ
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Eyvah Cüneyt Çakır!
Toplam 5
Yorum
MERT Hakemlerle işimiz yok, sahaya çıkarız,aslan gibi oynarız, 3 puanı ve Şampiyonluğu alırız. Zihin bulandırmak için kimse yormasın kendisini
Beşiktaş oyuncu satışında dört sezonda 79,8 milyon euro kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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