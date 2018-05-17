Beşiktaş oyuncu satışında dört sezonda 79,8 milyon euro kazandı – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    oyuncu satışında dört sezonda 79,8 milyon euro kazandı

    Beşiktaş oyuncu satışında dört sezonda 79,8 milyon euro kazandı

    Siyah-beyazlı kulüp, son dört sezonda oyuncu satışından 79,8 milyon Euro’yu kasasına koydu

    'i 5 milyon Euro karşılığında 'e satan , son 4 sezonda transferlerden elde ettiği geliri 79,8 milyon Euro'ya çıkardı. 2017- 2018 sezonunda 33,8, 2016-2017 sezonunda 14,1 milyon Euro karşılığında oyuncu satan , 2015- 2016 sezonunda ise 26,9 milyon Euro'yu giden futbolcular sayesinde kasasına koydu.

    GELİRLERİNİ 16.6 KATINA ÇIKARDI
    Gelirlerini 16.6 kat geliştiren siyah-beyazlıların ayrılacak oyuncularla birlikte daha yüksek rakamlara ulaşması bekleniyor. Beşiktaş, 2015- 2016 sezonu öncesindeki dört yılda ise sadece 4.8 milyon Euro değerinde oyuncu satış geliri elde edebilmiş, 2014-2015'te 1.34, 2013-2014'te 1.85, 2011-2012 sezonunda ise 1.27 milyon Euro kazanmıştı. Beşiktaş'ın 2012- 2013 sezonu oyuncu satış geliri ise sadece 340 bin Euro olmuştu. (Sabah)
    1. 17.5.2018
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