Tosic'in eşi Jelena Karleusa'dan veda paylaşımı! – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    'in eşi 'dan veda paylaşımı!

    Tosic'in eşi Jelena Karleusa'dan veda paylaşımı!

    Beşiktaşlı oyuncu , 3 sezondur 'ta sürdürdüğü kariyerine 'de devam edecek.

    Beşiktaşlı oyuncu , 3 sezondur 'ta sürdürdüğü kariyerine 'de devam edecek. 5 milyon Euro karşılığında Çin'e giden Tosic'in eşi, , Twitter'dan Beşiktaş taraftarlarına ve Beşiktaş'a veda etti. İşte o paylaşım...

    1. 16.5.2018 23:13
    2. Güncelleme: 17.5.2018 06:26
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