Fernandes’ten Edimilson önerisi – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    ’ten Edimilson önerisi

    Fernandes’ten Edimilson önerisi

    'ın eski yıldızlarından 'in, siyah-beyazlılara kuzenini teklif etti.

    'ın eski yıldızlarından 'in, siyah-beyazlılara kuzenini teklif etti. West Ham'ın, İsviçre pasaportu taşıyan kuzenini kullanmadığını söyleyen Fernandes'in, "21 yaşında. West Ham'da acı çekiyor. Beşiktaş'ta yıldız olabilir" dediği öğrenildi.
    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:46
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