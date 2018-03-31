UEFA’dan iyi haber
UEFA, verdiği sözleri tutan Beşiktaş’ın 5.5 milyon euro’luk tedbir kararının 4 milyon euro’luk kısmını kaldırma kararı aldı
Bu arada üçüncü kez üst üste şampiyonluk isteyen Baeşkan Fikret Orman kolları sıvadı. Ofisini Ümraniye'ye taşıyan, futbolculardan daha fazla tesislerde zaman geçirmeye başlayan ve herkese kapısını açan Başkan Orman, Şenol Güneş'in de en büyük yardımcısı oldu. Takımının kalan tüm maçları kazanıp şampiyon olması için Ümraniye'de ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu yöneticiler ve Güneş'le paylaştı.
- 31 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:20
-
Kartal'da revizyon!
Toplam 3
Yorum
10 Kişi çık Transferde elini taşın altına koyacaksan Lens denilen kişi takıma koyamazsın lens Azizin casusu
-
Sam Allardyce: "City karşısında anahtarımız Cenk"
Toplam 1
Yorum
Bence Eger bu macta gol yaparsa ve biracik daha performansi artarsa yakinda 50-60 Milyon € luk forvet olur
-
Galatasaray'da mali genel kurul yarın yapılacak
Toplam 3
Yorum
özbek ibra edilirse! anlaşılır ki kulübün içinde kulübü seven yok demektir!
UEFA’dan iyi haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.