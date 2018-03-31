UEFA’dan iyi haber – Fotomaç – 31 Mart 2018
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    31 Mart 2018, Cumartesi
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    ’dan iyi haber

    UEFA’dan iyi haber

    , verdiği sözleri tutan Beşiktaş’ın 5.5 milyon euro’luk tedbir kararının 4 milyon euro’luk kısmını kaldırma kararı aldı

    'ya verdiği sözleri tutan Beşiktaş sezon sonu itibariyle "sattığın kadar al" maddesinden muaf olacak. İstediği kadar bonservis bedeli ödeyerek transfer yapabilecek. Beşiktaş'a bir müjde daha geldi. UEFA, Beşiktaş'a getirdiği 5.5 milyon euro'luk tedbir kararının 4 milyon euro'luk kısmını da kaldırma kararı aldı. Mali kriterlere uyan Beşiktaş'ın ödemesinin en kısa sürede yapılacağı ifade edildi.

    Bu arada üçüncü kez üst üste şampiyonluk isteyen Baeşkan kolları sıvadı. Ofisini Ümraniye'ye taşıyan, futbolculardan daha fazla tesislerde zaman geçirmeye başlayan ve herkese kapısını açan Başkan Orman, Şenol Güneş'in de en büyük yardımcısı oldu. Takımının kalan tüm maçları kazanıp şampiyon olması için Ümraniye'de ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu yöneticiler ve Güneş'le paylaştı.
    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:20
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