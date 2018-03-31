Efsane geri dönüyor!
Beşiktaş yönetiminin, Futbol Akademisi’nin başına eski oyuncusu Fabian Ernst’i getirmeyi planladığı ifade edildi
Başkan Orman'ın, futbol akademisi için eski oyuncuları Fabian Ernst ile birlikte bir proje geliştirdiği, hatta şu anda K'Slautern'in başkanlığını yürüten Beşiktaş'ın bir başka eski futbolcusu Stefan Kuntz'la da bilgi alışverişinde bulunduğu belirtildi. Nihat Kahveci ile de bu konuyu masaya yatırdı.
- 31 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:20
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Kartal'da revizyon!
Toplam 3
Yorum
10 Kişi çık Transferde elini taşın altına koyacaksan Lens denilen kişi takıma koyamazsın lens Azizin casusu
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Sam Allardyce: "City karşısında anahtarımız Cenk"
Toplam 1
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Bence Eger bu macta gol yaparsa ve biracik daha performansi artarsa yakinda 50-60 Milyon € luk forvet olur
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Galatasaray'da mali genel kurul yarın yapılacak
Toplam 3
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özbek ibra edilirse! anlaşılır ki kulübün içinde kulübü seven yok demektir!
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