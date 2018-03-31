Efsane geri dönüyor! – Fotomaç – 31 Mart 2018
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HEPSİ
    31 Mart 2018, Cumartesi
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    Efsane geri dönüyor!

    Efsane geri dönüyor!

    yönetiminin, Akademisi’nin başına eski oyuncusu ’i getirmeyi planladığı ifade edildi

    Başkan ve yönetici 'ın ortak çalıştığı ve Vodafone destekli proje için Serkan Reçber ismi öne çıkarken; siyah-beyazlı yönetimin masasında ise Akademisi'nin yöneticiliği için Reçber'in bir numaralı aday olmadığı ortaya çıktı.

    Başkan Orman'ın, futbol akademisi için eski oyuncuları ile birlikte bir proje geliştirdiği, hatta şu anda K'Slautern'in başkanlığını yürüten 'ın bir başka eski futbolcusu Stefan Kuntz'la da bilgi alışverişinde bulunduğu belirtildi.
    Nijerya Genç Milli Takımı'nı çalıştıran Amokachi, Brezilya'da alt yapılarda görev alan Ronaldo da, Orman'ın düşündüğü isimler arasında geliyor. Başkan ayrıca Beşiktaş alt yapısında çalışan Yasin Sülün ve Sociedad alt yapısında çalışan ile de bu konuyu masaya yatırdı.
    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:20
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