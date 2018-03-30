Orman'dan TJK Başkanı Adalı'ya ziyaret – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    Orman'dan Başkanı Adalı'ya ziyaret

    Orman'dan TJK Başkanı Adalı'ya ziyaret

    Başkanı , Türkiye Jokey Kulübü'nün Şubat ayında yapılan Olağan Genel Kurulu'nda ikinci kez başkanlığına seçilen kulübün eski asbaşkanı 'ya tebrik ziyaretinde bulundu.

    Ziyarette Orman'ın yanı sıra Asbaşkan ve Futbol Komitesi Başkanı , Pazarlama, Sponsorluklar, Dernekler ve Taraftarlardan Sorumlu Üye Hakan Özköse, İletişimden Sorumlu Üye Candaş Tolga Işık, Transfer Komitesi ve Hukuktan Sorumlu Üye Şafak Mahmutyazıcıoğlu da yer aldı.

    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 17:44
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