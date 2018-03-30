Orman'dan TJK Başkanı Adalı'ya ziyaret
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Türkiye Jokey Kulübü'nün Şubat ayında yapılan Olağan Genel Kurulu'nda ikinci kez TJK başkanlığına seçilen kulübün eski asbaşkanı Serdal Adalı'ya tebrik ziyaretinde bulundu.
Ziyarette Orman'ın yanı sıra Asbaşkan ve Futbol Komitesi Başkanı Umut Güner, Pazarlama, Sponsorluklar, Dernekler ve Taraftarlardan Sorumlu Üye Hakan Özköse, İletişimden Sorumlu Üye Candaş Tolga Işık, Transfer Komitesi ve Hukuktan Sorumlu Üye Şafak Mahmutyazıcıoğlu da yer aldı.
- 30 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 17:44
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Yıldırım'ın 'Mega proje'sini açıklıyoruz
Toplam 10
Yorum
mehmet kesinlikle ve kesinlikle bir defa daha görev gelirse ben ve stada defalarca gittiğim 800 e yakın arkadaş grubumuz bırakacaz
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‘Sayılsın’ çalışması
Toplam 10
Yorum
USTA YORUMCU MADEM 1959 ÖNCESİ KUPALAR SAYILMIYOR. FB-GS ARASINDA OYNANAN MAÇLARIDA HESAPLAMAZSAK FENERİN GS YE 23 MAÇ OLAN GALİBİYET ÜSTÜNLÜĞÜ 33 OLUR
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Aziz Yıldırım'ın seçim sloganı belli oldu!
Toplam 20
Yorum
TARAFTAR Biz taraftarların sloganı da Ferdi babadan HUZURUM KALMADI.
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