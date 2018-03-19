Büyük kayıp!
İlk 4 sıranın birbiriyle oynadığı haftanın kaybedeni Beşiktaş oldu. G.Saray ile puan farkı 4’e çıktı, bir basamak da aşağı düştü
Süper Lig'de heyecanla beklenen 26. haftada ilk 4 takım birbiriyle oynuyordu. Fenerbahçe ile Galatasaray 0-0 berabere kalınca hem Beşiktaş hem de Başakşehir umutlanmıştı. Maça müthiş başlayan Abdullah Avcı'nın öğrencileri siyah-beyazlı kaleyi abluka altına alırken Kartal özellikle ilk yarıda Şenol Güneş döneminin en kötü futbolunu oynadı. Başakşehir, Elia ile öne geçtikten sonra Avcı'nın hep bahsettiği 'oyun gücünü' sürdürdü. Beşiktaş rakip 10 kişi kalmasına rağmen Başakşehir kalesini tehdit edemedi. Siyah-beyazlılar sadece 3 puan değil çok daha fazlasını kaybetti.
İKİLİ AVERAJ GİTTİ
Beşiktaş şampiyonluk yolunda önem taşıyan ikili averajla birlikte ikinci sırayı da Medipol Başakşehir'e kaptırdı. İki takım sezonu aynı puanda bitirirse Abdullah Avcı'nın öğrencileri Süper Lig'i üst sırada tamamlayacak. Ayrıca Fenerbahçe ile puan farkı 2'ye inerken lider Galatasaray ile 4'e çıktı. Artık Kartal, kalan 8 maçta tüm bu devazantajları ortadan kaldırmak zorunda.
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 01:04
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Mehmet Ekici isyanı!
Toplam 22
Yorum
metinn GSi yillardir sahamizda yeniyoruz diye böburlenen fb nin beraberlige sevinmesi gerek oynadiklari futbol ortada sevsinler yenilmezliginiziii
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Valbuena Fransız basınına konuştu. Aykut Kocaman sözleri...
Toplam 5
Yorum
POYRAZ Kardeşim senin tek şanssızlığın korkak bir hocan olması.Bu Aykut FB min hocası kesinlikle değil ,şampiyonluğu rüyasında görür ancak ağlasın.
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Mehmet Ekici isyanı!
Toplam 22
Yorum
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