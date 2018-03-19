Büyük kayıp! – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    Büyük kayıp!

    Büyük kayıp!

    İlk 4 sıranın birbiriyle oynadığı haftanın kaybedeni oldu. G.Saray ile puan farkı 4’e çıktı, bir basamak da aşağı düştü

    'de heyecanla beklenen 26. haftada ilk 4 takım birbiriyle oynuyordu. ile 0-0 berabere kalınca hem hem de umutlanmıştı. Maça müthiş başlayan 'nın öğrencileri siyah-beyazlı kaleyi abluka altına alırken özellikle ilk yarıda döneminin en kötü futbolunu oynadı. , Elia ile öne geçtikten sonra Avcı'nın hep bahsettiği 'oyun gücünü' sürdürdü. rakip 10 kişi kalmasına rağmen kalesini tehdit edemedi. Siyah-beyazlılar sadece 3 puan değil çok daha fazlasını kaybetti.

    İKİLİ AVERAJ GİTTİ
    şampiyonluk yolunda önem taşıyan ikili averajla birlikte ikinci sırayı da Medipol 'e kaptırdı. İki takım sezonu aynı puanda bitirirse 'nın öğrencileri 'i üst sırada tamamlayacak. Ayrıca ile puan farkı 2'ye inerken lider ile 4'e çıktı. Artık , kalan 8 maçta tüm bu devazantajları ortadan kaldırmak zorunda.

    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:04
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