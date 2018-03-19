Büyük kayıp!

Süper Lig'de heyecanla beklenen 26. haftada ilk 4 takım birbiriyle oynuyordu. Fenerbahçe ile Galatasaray 0-0 berabere kalınca hem Beşiktaş hem de Başakşehir umutlanmıştı. Maça müthiş başlayan Abdullah Avcı'nın öğrencileri siyah-beyazlı kaleyi abluka altına alırken Kartal özellikle ilk yarıda Şenol Güneş döneminin en kötü futbolunu oynadı. Başakşehir, Elia ile öne geçtikten sonra Avcı'nın hep bahsettiği 'oyun gücünü' sürdürdü. Beşiktaş rakip 10 kişi kalmasına rağmen Başakşehir kalesini tehdit edemedi. Siyah-beyazlılar sadece 3 puan değil çok daha fazlasını kaybetti.

İKİLİ AVERAJ GİTTİ

Beşiktaş şampiyonluk yolunda önem taşıyan ikili averajla birlikte ikinci sırayı da Medipol Başakşehir'e kaptırdı. İki takım sezonu aynı puanda bitirirse Abdullah Avcı'nın öğrencileri Süper Lig'i üst sırada tamamlayacak. Ayrıca Fenerbahçe ile puan farkı 2'ye inerken lider Galatasaray ile 4'e çıktı. Artık Kartal, kalan 8 maçta tüm bu devazantajları ortadan kaldırmak zorunda.