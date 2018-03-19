Başakşehir ile şaka olmaz!
Turuncu-lacivertli takım, bu sezon 4 büyüklere karşı oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı. Beşiktaş’ı yıkan Başakşehir, şampiyonluk yarışında da iddialı konuma geldi
Süper Lig'de geride kalan 26 hafta sonunda flaş sonuçlara imza atan ve zirve takibini sürdüren Başakşehir'in son kurbanı Beşiktaş oldu. İlk yarıdaki maçta rakibiyle berabere kalan Abdullah Avcı'nın öğrencileri, dün siyah- beyazlılara şans tanımadı, lider Galatasaray'la puan farkını bire indirdi. Turuncu-lacivertliler, bu sezon 4 büyüklere karşı oynadığı 7 karşılaşmanın 4'ünü kazanırken, 2 beraberlik elde etti, 1 kez de yenildi. Fenerbahçe'ye karşı birer galibiyet ve mağlubiyet alan Başakşehir, Galatasaray'ı devirmiş, Trabzonspor'a karşı da 4 puan elde etmişti. 26. hafta sonunda şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden 14 puan kazanan İstanbul ekibi, yalnızca 5 puan kaybetti. Bu arada karşılaşmanın son yarım saatini 10 kişi oynayan Başakşehir, maçın ardından resmi twitter hesabından şu ifadeyi kullandı: "Sahada çok olanlar değil, inananlar kazandı."
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 01:02
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Mehmet Ekici isyanı!
Toplam 22
Yorum
metinn GSi yillardir sahamizda yeniyoruz diye böburlenen fb nin beraberlige sevinmesi gerek oynadiklari futbol ortada sevsinler yenilmezliginiziii
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Valbuena Fransız basınına konuştu. Aykut Kocaman sözleri...
Toplam 5
Yorum
POYRAZ Kardeşim senin tek şanssızlığın korkak bir hocan olması.Bu Aykut FB min hocası kesinlikle değil ,şampiyonluğu rüyasında görür ancak ağlasın.
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Mehmet Ekici isyanı!
Toplam 22
Yorum
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