Başakşehir ile şaka olmaz!

Süper Lig'de geride kalan 26 hafta sonunda flaş sonuçlara imza atan ve zirve takibini sürdüren Başakşehir'in son kurbanı Beşiktaş oldu. İlk yarıdaki maçta rakibiyle berabere kalan Abdullah Avcı'nın öğrencileri, dün siyah- beyazlılara şans tanımadı, lider Galatasaray'la puan farkını bire indirdi. Turuncu-lacivertliler, bu sezon 4 büyüklere karşı oynadığı 7 karşılaşmanın 4'ünü kazanırken, 2 beraberlik elde etti, 1 kez de yenildi. Fenerbahçe'ye karşı birer galibiyet ve mağlubiyet alan Başakşehir, Galatasaray'ı devirmiş, Trabzonspor'a karşı da 4 puan elde etmişti. 26. hafta sonunda şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden 14 puan kazanan İstanbul ekibi, yalnızca 5 puan kaybetti. Bu arada karşılaşmanın son yarım saatini 10 kişi oynayan Başakşehir, maçın ardından resmi twitter hesabından şu ifadeyi kullandı: "Sahada çok olanlar değil, inananlar kazandı."





