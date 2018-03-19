Başakşehir ile şaka olmaz! – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    ile şaka olmaz!

    Başakşehir ile şaka olmaz!

    Turuncu-lacivertli takım, bu sezon 4 büyüklere karşı oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı. ’ı yıkan , şampiyonluk yarışında da iddialı konuma geldi

    'de geride kalan 26 hafta sonunda flaş sonuçlara imza atan ve zirve takibini sürdüren 'in son kurbanı oldu. İlk yarıdaki maçta rakibiyle berabere kalan 'nın öğrencileri, dün siyah- beyazlılara şans tanımadı, lider 'la puan farkını bire indirdi. Turuncu-lacivertliler, bu sezon 4 büyüklere karşı oynadığı 7 karşılaşmanın 4'ünü kazanırken, 2 beraberlik elde etti, 1 kez de yenildi. 'ye karşı birer galibiyet ve mağlubiyet alan Başakşehir, Galatasaray'ı devirmiş, 'a karşı da 4 puan elde etmişti. 26. hafta sonunda şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden 14 puan kazanan ekibi, yalnızca 5 puan kaybetti. Bu arada karşılaşmanın son yarım saatini 10 kişi oynayan Başakşehir, maçın ardından resmi twitter hesabından şu ifadeyi kullandı: "Sahada çok olanlar değil, inananlar kazandı."



    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:02
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