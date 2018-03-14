Şenol Güneş'e taç uyarısı! – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    'e taç uyarısı!

    Şenol Güneş'e taç uyarısı!

    , Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında 'i sahasında ağırlıyor. Beşiktaş , maçında yaşadığı olayın bir benzerini de bu mücadelede yaşadı. Güneş, Bayern Münih maçında hakemler tarafından uyarıldı.

    Müsabakanın ilk dakikalarında 'in taç kullandığı sırada taç çizgisine kadar gelen ve futbolcularına uyarılarda bulunan , kendisine ayrılan alanı aştığı gerekçesiyle hakem tarafından uyarıldı.


    *(Görüntü Tivibu Spor'dan alınmıştır)

    GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA DA YAŞANMIŞTI
    Geçtiğimiz günlerde oynanan ve 'ın 'ni 1-0 yendiği maçın son anlarında da benzer bir olay yaşanmıştı. Gençlerbirliği sağ beki Ahmet Oğuz taçı hızlı kullanmak isterken kenarda bulunan Şenol Güneş ile çarpışmıştı.

    Bu maç sonrasında Gençlerbirliği da Şenol Güneş'i eleştirmişti.

    Ümit Özat, bu pozisyon sonrası Şenol Güneş hakkında şu ifadeleri kullandı:

    "Bunları söyleyince saygısız diyorlar. Orada net şekilde bilerek taç atan oyuncunun önünü kesme var. Bunu ben yapsam kıyamet kopar. İsmini zikretmek istemiyorum, benden başka teknik adamların da başına gelebilecek olaylar. Bu kişileri ilgilendirir camiaları değil. Ben 100 yıllık çınarlara laf söyleyecek durumda değilim. Kişiler arasındaki sorunlar, camiaları bağlamamalı"

    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:41
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