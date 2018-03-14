Şenol Güneş'e taç uyarısı!
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih'i sahasında ağırlıyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gençlerbirliği maçında yaşadığı olayın bir benzerini de bu mücadelede yaşadı. Güneş, Bayern Münih maçında hakemler tarafından uyarıldı.
Müsabakanın ilk dakikalarında Bayern Münih'in taç kullandığı sırada taç çizgisine kadar gelen ve futbolcularına uyarılarda bulunan Şenol Güneş, kendisine ayrılan alanı aştığı gerekçesiyle hakem tarafından uyarıldı.
*(Görüntü Tivibu Spor'dan alınmıştır)
GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA DA YAŞANMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde oynanan ve Beşiktaş'ın Gençlerbirliği'ni 1-0 yendiği maçın son anlarında da benzer bir olay yaşanmıştı. Gençlerbirliği sağ beki Ahmet Oğuz taçı hızlı kullanmak isterken kenarda bulunan Şenol Güneş ile çarpışmıştı.
Bu maç sonrasında Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat da Şenol Güneş'i eleştirmişti.
Ümit Özat, bu pozisyon sonrası Şenol Güneş hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Bunları söyleyince saygısız diyorlar. Orada net şekilde bilerek taç atan oyuncunun önünü kesme var. Bunu ben yapsam kıyamet kopar. İsmini zikretmek istemiyorum, benden başka teknik adamların da başına gelebilecek olaylar. Bu kişileri ilgilendirir camiaları değil. Ben 100 yıllık çınarlara laf söyleyecek durumda değilim. Kişiler arasındaki sorunlar, camiaları bağlamamalı"
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 20:41
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'O sene bu sene!'
Toplam 5
Yorum
taraftar Bugüne kadar devamlı tekrar ettiler..Hangisi doğru çıktı ?
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'O sene bu sene!'
Toplam 5
Yorum
ulubatlı souness Gerekirse şanlı Galatasaray bayrağını tkrar kadıköyün ortasına diker orayı fetih ederiz biz fatihin aslanlarıyız..fbnin tek başarısıda bitr
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‘Sıradan bir maç’
Toplam 34
Yorum
taraftar Yazdığım yorumun neresi yanlış ki olumsuz oy verdiniz? Benim için bunun anlamı al hepinizi vur Mahmut Uslu'ya. Demek herkes saygısız
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