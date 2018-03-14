Şenol Güneş'e taç uyarısı!

Müsabakanın ilk dakikalarında Bayern Münih'in taç kullandığı sırada taç çizgisine kadar gelen ve futbolcularına uyarılarda bulunan Şenol Güneş, kendisine ayrılan alanı aştığı gerekçesiyle hakem tarafından uyarıldı.





*(Görüntü Tivibu Spor'dan alınmıştır)

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA DA YAŞANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde oynanan ve Beşiktaş'ın Gençlerbirliği'ni 1-0 yendiği maçın son anlarında da benzer bir olay yaşanmıştı. Gençlerbirliği sağ beki Ahmet Oğuz taçı hızlı kullanmak isterken kenarda bulunan Şenol Güneş ile çarpışmıştı.

Bu maç sonrasında Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat da Şenol Güneş'i eleştirmişti.

Ümit Özat, bu pozisyon sonrası Şenol Güneş hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Bunları söyleyince saygısız diyorlar. Orada net şekilde bilerek taç atan oyuncunun önünü kesme var. Bunu ben yapsam kıyamet kopar. İsmini zikretmek istemiyorum, benden başka teknik adamların da başına gelebilecek olaylar. Bu kişileri ilgilendirir camiaları değil. Ben 100 yıllık çınarlara laf söyleyecek durumda değilim. Kişiler arasındaki sorunlar, camiaları bağlamamalı"